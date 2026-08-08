Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Erenköy Direnişi’nin 62’nci yıl dönümü dolayısıyla babası Naci Talat’ın Erenköy’de bulunduğu dönemde ailesine yazdığı mektupları paylaştı.

İncirli, üniversite eğitimlerini yarıda bırakarak memleketlerini savunmak üzere Erenköy’e çıkan 500 mücahidin direnişinin, Kıbrıs Türk tarihinin unutulmaz destanlarından biri olduğunu belirtti.

İncirli, henüz 19 yaşındayken arkadaşlarıyla birlikte Erenköy’e çıkan babası Naci Talat’ın ailesine yazdığı mektuplardan bölümler de paylaştı.

Usar İncirli'nin yer verdiği mektubun tamamı şu şekilde:

“Sevgili ailem,

Tam dört aydır bu bölgedeyim. Mektuplarınızı götürecek helikopter şimdi köye indi. Ben yukarı tepede bir mevzideyim. Bunun için kısa kesmek zorundayım. O korkunç saldırıdan sağ salim çıktım. İnşallah yakında kavuşacağız.

Naci Talat

14 Ağustos 1964

Sevgili ailem,

Nihayet size daha uzun bir mektup yazma fırsatını buldum. Geçen seferki sadece sağ olduğumu öğrenmeniz için kısacık bir mektuptu.

Üç günlük korkunç savaşta ben Antakya’daydım. Tanrı’ya şükür beni gazi kıldı. O günlerin dehşetini herhalde tahmin edersiniz. 2000 kişilik bir Yunan ordusu ve 500 mücahit arasında nispetsiz bir mücadele. Havan, bazuka, top, hücumbot ve uçak bombaları altındayız. Dolu misali mermi yağıyor. Günde en az 300 havan mermisi yağıyor. Çarpıştık. Elimizden geleni yaptık. Nihayet Erenköy’e çekildik, yarı geceden sonra, karanlıkta. Çok şükür çekilirken hiç zaiyat vermedik. Sonunda jetler yetişti.

14 Nisan’dan beri bu bölgedeyim. Benden bu milletin beklediğini yapıyor ve bununla kıvanç duyuyorum.

Canım kadar sevdiğim iki arkadaşım bir ay önce gözümün önünde şehit oldu; Salahi ve Süleyman. O meşum infilakte orada olup da yaralanmadan kurtulan bir tek ben oldum.

Benden yana hiç merak ve endişeniz olmasın. Bana toplu çekilmiş bir aile fotoğrafınızı gönderin. Sizleri çok özledim.

Selam ve sevgiler,

Naci Talat

20 Ağustos 1964

Sevgili ailem,

Burada havalar berbat gidiyor. Soğukla beraber yağmur da yağıyor. Bereket, yeni küçük, sekiz kişilik çadırlar geldi. Fakat nöbetler feci.

Bana birkaç çift yün çorap, itinayla işlenmiş kazak bir kazak ile kalın bir pantolon gönderin. Babamın polis pantolonlarını daraltıp gönderebilir misiniz?

Herkese selam ve sevgilerimle, Naci Talat

12 Ocak 1964”