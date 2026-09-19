KKTC genelinde yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, insan kaçakçılığı, askeri yasak bölge ihlali, sahtecilik ve başkasının kimliğine bürünme suçlarıyla bağlantılı toplam 6 kişi tutuklandı.

Hamitköy’de silah sesleri soruşturması

19 Eylül 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında Hamitköy Anıttepe bölgesinde silah sesleri duyulması üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Bölgede yapılan incelemede 9 mm çapında 2 boş kovan bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlı E.D. (E-36), Hamitköy’de kullanımındaki araçla tespit edilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada 9 mm çapında tabanca, şarjör, 2 canlı mermi ve 2 boş kovanın yanı sıra yaklaşık 17,5 gram hint keneviri, 16 gram kubar esrar ve yaklaşık 70 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan 2 hassas terazi, pipo, 6 öğütücü ve 5 şırınga da emare olarak alındı. Zanlının 149 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilirken, E.D. tutuklandı.

İskele’de uyuşturucu ve insan kaçakçılığı soruşturması

18 Eylül 2026 tarihinde İskele’de M.A.U. (E-35)’nun kalmakta olduğu ikamette yapılan aramada yaklaşık 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan öğütücü ve uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 pet şişe bulundu.

M.A.U. ile meseleyle bağlantılı olduğu düşünülen H.T. (K-20) tutuklandı.

Soruşturmanın devamında M.A.U.’nun 19 Ağustos 2026 tarihinde kullanımındaki araçla Dilekkaya bölgesindeki birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girerek ihlal gerçekleştirdiği ve 650 Euro karşılığında GKRY’de sakin 5 kişiyi yasal olmayan yollardan GKRY’den KKTC’ye geçirdiği tespit edildi.

Sahte ehliyet fotoğrafıyla araç kiraladı

İskele’de yürütülen bir diğer soruşturma kapsamında ise S.S. (K-43), E.D. (E-29) ve Ö.Ş. (E-50)’nin birlikte bulunduğu ikamette arama yapıldı.

Aramada yaklaşık 1 gram hint keneviri, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan öğütücü ve yeşil reçeteyle satılan toplam 33 hap ele geçirildi. Üç kişi de tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada zanlı E.D.’nin 3 Eylül 2026 tarihinde İskele’de faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketine giderek, cep telefonunda bulunan başka bir şahsa ait sürüş ehliyeti fotoğrafını ibraz ettiği belirlendi.

E.D.’nin, ehliyette adı bulunan kişinin kimliğine bürünerek başka bir şahıs adına araç kiralama sözleşmesi hazırlanmasını sağladığı ve bu şekilde araç kiraladığı tespit edildi.

Her üç olayla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.