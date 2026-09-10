Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarruf, Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu ile Meskun Mahalde Ateş Açma” suçlarından yargılanan Muharem Lermi 11 yıl, Metin Eminanç ise 6 yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin kararını Barkın okudu. Mahkeme, sanıkları kendi ikrarları, huzurundaki olgular ve emareler doğrultusunda itham edildikleri tüm davalardan suçlu buldu.

Yargıç Barkın, ağır yaralama suçunun Ceza Yasası kapsamında ömür boyu hapis cezası öngördüğünü belirterek, bunun suçun vahametini ve ciddiyetini gösterdiğini ifade etti.

İzinsiz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma ve tasarrufunun toplumun can güvenliği, huzuru ve güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Barkın, ülkede ağır yaralama, izinsiz ateşli silah ve buna bağlı suçların giderek yaygınlaştığını kaydetti.

500 bin TL karşılığında saldırı planı

Mahkeme olgularına göre, Türkiye’de bulunan “İlkay” isimli şahıs, ilk olarak Metin Eminanç ile işletme sahibini vurması konusunda 500 bin TL karşılığında anlaştı.

Eminanç, turist olarak KKTC’ye giriş yaptı ve kendisine gönderilen konumda bulunan işletme sahibini takip etmeye başladı. Glock marka tabanca ve 9 mm çapındaki mermileri tasarrufuna alan Eminanç, daha sonra para konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle saldırıyı gerçekleştirmekten vazgeçti.

Bunun üzerine “İlkay” isimli şahıs, saldırının tamamlanması için Muharem Lermi ile anlaştı.

Lermi de turist statüsüyle KKTC’ye giriş yaptı. Eminanç ise daha önce teslim aldığı tabanca ve mermileri Lermi’ye verdi.

Lermi, öğle saatlerinde restoran içerisinde işletme sahibine Glock marka tabancayla sağ bacağının arka kısmına bir el ateş ederek ağır şekilde yaraladı.

Yaralanan işletme sahibi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil ameliyata alındı ve ardından yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutuldu.

Lermi, aynı gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada polis tarafından yürütülen tahkikat sonucunda tutuklandı.

“Şiddet içeren suçlar endişe verici”

Yargıç Barkın, şiddet içeren suçların gün geçtikçe artmasının ve sokaklardaki güvenliğin azalmasının üzücü ve endişe verici olduğunu söyledi.

Mahkemelerin, işlenen suçların ağırlığıyla orantılı cezalar vererek toplum bireylerini şiddet içeren ve tedirginlik yaratan suçlardan korumakla yükümlü olduğunu belirten Barkın, kamu menfaatinin ciddi şekilde zarar gördüğünü ifade etti.

Rollere göre ceza

Ceza takdirinde sanıkların rollerine göre ayrıma gidildiğini belirten Barkın, Metin Eminanç’ın başlangıçta işletme sahibini vurmak amacıyla adaya geldiğini ancak daha sonra bundan vazgeçtiğini ve tabanca ile mermileri Muharem Lermi’ye verdiğini söyledi.

Müştekiyi vurma fiilini aktif olarak gerçekleştiren kişinin ise Lermi olduğu kaydedildi.

Mahkeme, sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi, cezalarını ülkelerinden uzakta çekecek olmalarını, suçun işlenişindeki rollerini ve lehlerine ve aleyhlerine olan tüm olguları birlikte değerlendirdi.

Mahkeme sonucunda Muharem Lermi 11 yıl, Metin Eminanç ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.