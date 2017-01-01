Silika jellerini atmadan bir daha düşünün!

KAMERA LENSLERİNİ KORUR



Fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız ve soğuk bölgelerden sıcak yerlere sık sık seyahat ediyorsanız en büyük sorun kameranızın lensinin buğulanmasıdır. Tam fotoğraf çekmek için güzel bir açı yakalamışken kameranızı çıkartırsınız ve lensinin buğulu olduğunu görürsünüz. Kamera çantasının içinde bulunduracağınız silika jel ile kameranızın lensinin bir daha asla buğulanmamasını sağlayabilirsiniz.