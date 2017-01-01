Silika jellerini atmadan bir daha düşünün!
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Bugüne kadar kaç kere ayakkabı kutularının içindeki minik beyaz paketin ne işe yaradığını düşündünüz? Silika Jel olarak bilinen bu küçük beyaz paketler tahmin ettiğinizden çok daha fazla şeye işe yarıyor. İşte silika jel denilen bu paketi asla çöpe atmamanız gereken 11 neden.
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KAMERA LENSLERİNİ KORUR
Fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız ve soğuk bölgelerden sıcak yerlere sık sık seyahat ediyorsanız en büyük sorun kameranızın lensinin buğulanmasıdır. Tam fotoğraf çekmek için güzel bir açı yakalamışken kameranızı çıkartırsınız ve lensinin buğulu olduğunu görürsünüz. Kamera çantasının içinde bulunduracağınız silika jel ile kameranızın lensinin bir daha asla buğulanmamasını sağlayabilirsiniz.
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ALETLERİN KÖRELMESİNİ ENGELLER
Tamiratla uğraşan biriyseniz aletleriniz zaman içinde paslandığını ve işlevlerini kaybettiklerini bilirsiniz. Hemen tamir çantanızın içine silika jel koyun. Tamir aletleriniz bir daha asla paslanmayacak!
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ÖN CAM BUĞULANMASINI GİDERİR
Buğulanmış bir araç ön camı sinir bozucu olmasının yanında aynı zamanda da tehlikelidir. Eğer aracın önünde yeterli sayıda silika jel bulundurursanız, ön camınızın bir daha buğulanmayacağını göreceksiniz.
İtiraf etmeliyiz ki aracın önünde duran silika jeller biraz kötü gözükebilir. Ancak faydasını düşünürseniz kötü görüntü kesinlikle kabul edilebilir.
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TIRAŞ BIÇAKLARINI KORUR
Tıraş bıçaklarını mutlaka kapalı bir kutunun içinde muhafaza etmek gerekiyor. Surata sürülen bu cismin üstünde aksi halde bakteriler çoğalabilir. Tıraş bıçağınızı sakladığınız kutunun içine silika jel koyarak, bıçağın paslanmasını ve keskinliğini kaybetmemesini sağlayabilirsiniz!
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GÜL KURUTMADA MÜKEMMEL BİR YARDIMCIDIR
Gül kurutmayı seviyor musunuz? Hemen onları silika jeli ile yan yana kurutun. Sonucu görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
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ESKİ EŞYALARINIZI KORUR
Eski eşyalarınızı sakladığınız kutunun içini açtığınızda, kutudaki eşyaların daha da eskidiğini görürsünüz. Neden kutunun içine silika jel koymuyorsunuz? Silika jel kutunun içindeki nemi alacak ve eşyalarınızın eskimesini önleyecektir.
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ISLAK KIYAFETLERİN KÖTÜ KOKMASINI ENGELLER
Plajda muhteşem bir gün geçirdiniz ve aracınızla eve dönüyorsunuz. Bagajınızda da bikini, mayo veya havlularınız var. Muhtemelen çantada oldukları için bir süre sonra kötü kokmaya başlayacaklar. Çantanızın içinde silika jel bulundurursanız, eşyalarınız tıpkı yeni yıkanmış gibi kokacaklardır.
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GÜMÜŞ EŞYALARINIZIN PARLAKLIĞINI KORUMASINDA YARDIMCI OLUR
Çatal, kaşık ve bıçaklarınızın olduğu çekmecenin köşesine bir silika jel yerleştirin. Renklerinin solmadığını zamanla göreceksiniz.
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TOHUMLARIN ÇÜRÜMESİNİ ENGELLER
Tohumlar, havadar ve kuru ortamlarda saklanmalıdırlar. Tohumlarınızı sakladığınız yerde silika jel bulundurursanız kış günlerinde bile tohumlarınız çürümez.
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SPOR KIYAFETLERİNDEKİ KÖTÜ KOKUYU YOK EDER
Silika jel istenmeyen kokularla çok iyi baş eder. Spordan geldiğinizde spor kıyafetleriniz kokuyorsa bundan sonra çantanızın içinde silika jel bulundurun.
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TELEFONUNUZU KORUR
Silika jellerin inanılmaz emici gücü vardır. Telefonunuzu suya düşürdüyseniz hemen SIM kartınızı ve bataryanızı çıkartıp içi silika jel dolu bir kabın içine koyun. Silika jel telefondaki nemi alacaktır. Telefonunuz eski haline kısa sürede dönecektir.