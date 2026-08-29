Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada etkinlik sırasında bölgedeki sorunların da yerinde gözlemlendiği kaydedildi ve araçları engellemek için konulan büzlerin içine sulak alanın kumunun doldurulmasının ekolojik bir hata olduğunu belirtildi.

“Temiz bırakıyoruz” diyenlerin geride bıraktığı atıkların Silver beach sulak alanının özel koruma alanı statüsüne gölge düşürdüğünü ifade edilen açıklamada, yetkililerden geçici büzler yerine; karavancılar için altyapısı hazır, doğaya zarar vermeyen kalıcı alanlar sunması talep edildi.