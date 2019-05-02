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Game of Thrones'tan yeni rekor

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones'un 8. sezon 3. bölümü Twitter'da rekor kırdı. GoT ile ilgili 7.8 milyon tweet atıldı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:14
Game of Thrones'tan yeni rekor
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 3. bölümde Akgezenlerle olan savaşın son bulmasının ardından Game of Thrones 8. sezon 4. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. İşte yeni bölümün tarihi ve Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm fragmanı...

Game of Thrones 8. sezon 3. bölümü HBO tarafından yayımlandı. Yeni bölümü ile Twitter’da rekor kıran Game of Thrones’un 8. sezon 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında taht savaşının kaldığı yerden devam edileceği görünüyor. Peki Game of Thrones 8. sezon 4. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

GoT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ REKOR GELDİ

Nisan ayından tüm dünyayı etkisi altına alan Game of Thrones, yeni bir rekora imza attı. Son sezonun üçüncü bölümü “The Long Night”, yaklaşık 7,8 milyon tweet ile televizyon tarihinin sosyal medyada en çok konuşulan dizi oldu.

GAME OF THRONES YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

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Game of Thrones’un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

GAME OF THRONES NASIL İZLENİR?

Game of Thrones’un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. Game Of Thrones’un yeni sezonunu izlemek için Digiturk üyesi olmanız gerekiyor. Aşağıdaki linkten üyelik işlemlerinizi yapabilirsiniz.

GAME OF THRONES İZLE

HBO kanalında altı bölümlük bir sezonla final yapacak olan Game of Thrones dizisinin Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. 30 Nisan'a kadar 1 No'lu beIN HD kanalında Game of Thrones Özel yayınlarına devam eden Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına sokacak. Amerika'da yayınlanan dizi Türkiye saati sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak.

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Game Of Thrones
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