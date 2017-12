GOT'un final sezonu 2019'da başlayacak

Sansa Stark'ı canlandıran Sophie Turner'a göre final sezonu ancak 2019'da gösterime girebilecek.

Her sezonu merakla beklenen efsane dizi Taht Oyunları'nın (Game of Thrones/GOT) final sezonunun 2019'da yayımlanacağı oyuncularından biri tarafından doğrulandı. Dizide Sansa Stark'ı canlandıran Sophie Turner, Variety dergisine 'X Men' film serisinde 'Dark Phoenix' karakterini canlandırmasıyla ilgili verdiği demeçte GOT hayranlarının meraklarını da giderdi. Turner, 6 bölüm çekilecek 8. sezonun ancak 2019'da prömiyer yapabileceğini söyledi.​

'2018 YAZINDA ÇEKİMLER SÜRECEK'

Entertainment Weekly de 8. sezonun başlayan çekimlerinin 2018 yazında da devam etmesinin beklendiğini belirtti. Dergi, ardından post-prodüksiyon çalışmalarına girişileceğini ve dizinin yaratıcıları David Benioff ile Dan Weiss'ın kaliteli bir yapım için ne kadar gerekiyorsa o kadar zaman harcama tavrından ötürü 2019'un makul bir tarih olduğunu yazdı.

SON SÖZ HBO'NUN

GOT hayranlarının şimdilik tek tesellisi, bu konuda son sözün Sophie Turner'a ait olmaması. Yayımcı kanal HBO, henüz gösterim tarihiyle ilgili resmi açıklama yapmadı.

