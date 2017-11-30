Sinemalarımızda bu hafta!

LEFKOŞA:

Kardeşim Benim 2

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30

Konu: Ünlü müzisyen kardeşler Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), vefat eden yakın arkadaşları Tato'nun (Ferdi Sancar) cenazesi için Ege'nin bir köyüne gelmişlerdir. Bu sırada Hakan, Rize'nin önemli çay tüccarlarından biri olan Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenmeye karar vermiştir ve Muzaffer'in itirazlarına rağmen 2 gün içinde düğün gerçekleşecektir. Ancak işler yine karışınca Ege'den başlayan ve birçok macera yaşayacakları bir yolculuğa çıkarlar.

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Ayla

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:45 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Kore Savaşı'na asker olarak gönderilen Süleyman (İsmail Hacıoğlu), savaş esnasında öksüz kalan ve himayesini aldığı küçük Koreli kızla sevgi dolu samimi bir bağ kurar. Ayla adını verdiği küçük çocuğu aylarca bakar, ancak savaş bittiğinde kimsesiz çocuğu Türkiye'ye götürmek istediğinde Kore yasalarının engeliyle karşılaşır ve zor da olsa ayrılırlar. Bu olaylardan 60 yıl geçtikten sonra Süleyman Bey, nerede olduğu, neler yaptığı hakkında hiçbir bilgisi olmadığı Ayla'yı yeniden görebilmek için harekete geçer.

Ayla filmi, Kore'de savaşmış Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hikayesinden esinlenerek çekildi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Aşka Geldik

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:20

Konu: Ölen karısına verdiği sözden dolayı yıllardır evlenmeye ve babası Habib'le bekar hayatı yaşayan Şükrü (Metin Yıldız), aynı zamanda evin tüm işlerini görmektedir. Bir gün köye Avrupa'dan akademik bir araştırma grubu gelir ve bu durum, tüm köylülerin dikkatinin Habib'le Şükrü'ye yönelmesine neden olur.

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Aile Arasında

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Çok takıntılı bir adam olan Fikret (Engin Günaydın) ve müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar), aynı gün yıllar süren evliliklerini bitirmiş, ve çok tuhaf olaylar sonucunda karşılaşmışlardır. Bu sırada Solmaz'ın kızı Zeynep, zengin bir kebapçının oğluyla evlenmeye karar vermiştir. Ancak ilk başta aile arasında olması planlanan nikah, giderek tantanalı bir hal alınca Fikret kendini hiç beklemediği olayların ortasında bulacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Justice League: Adalet Birliği

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: İnsanlığa dair inancını yeniden tazeleyen Bruce Wayne (Ben Affleck), yeni dostu Diana (Gal Gadot) ile dünyayı tehdit eden çok daha büyük bir güce karşı koyabilmek için çabuk bir şekilde özel yetenekli kişileri bir araya getirmek için harekete geçmiştir. Temasa geçtikleri kişiler arasında Barry Allen/The Flash, Arthur Curry/Aquaman ve Victor Stone/Cyborg da bulunmaktadır.

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Mutluluk Zamanı

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Şansı bir türlü yaver gitmeyenlere, hep kaybettiğini düşünenlere bir 'kazanan' olma şansı veren "mutluet.com.tr" şirketinin sahibi olan Mert (Barış Arduç) genç yaşta maddi açıdan sahip olunabilecek her şeye sahip olmuş gibidir. Üstelik yakışıklı, karizmatik ve çapkın Mert'in etrafında kadınlar pervanedir. Ancak bu tür şeylerde gözü olmayan heykeltıraş Ada'yla (Elçin Sangu) tanıştığı anda hayatı değişecektir. Sevgisini elde edebilmek için türlü numaralar deneyen Mert'e karşı önce soğuk davransa da birtakım hisler beslemeye başlayan Ada'nın bilmediği birşey vardır: İlişkilerde hiç başarılı olamamış, kimsenin farketmediği, çok sevdiği ağabeyi Cengiz (Cengiz Bozkurt) çapkınlık dersleri almaya başlamıştır ve hocası Mert'ten başkası değildir.

Mutluluk Zamanı filminin başrolünde Kiralık Aşk dizisinde de birlikte yer almış Elçin Sangu ve Barış Arduç bulunuyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

MAĞUSA:

Aile Arasında

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Çok takıntılı bir adam olan Fikret (Engin Günaydın) ve müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar), aynı gün yıllar süren evliliklerini bitirmiş, ve çok tuhaf olaylar sonucunda karşılaşmışlardır. Bu sırada Solmaz'ın kızı Zeynep, zengin bir kebapçının oğluyla evlenmeye karar vermiştir. Ancak ilk başta aile arasında olması planlanan nikah, giderek tantanalı bir hal alınca Fikret kendini hiç beklemediği olayların ortasında bulacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Çizgi Ötesi - Flatliners

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Tıp okuyan Courtney Holmes (Ellen Page), ölümden sonra neler olduğunu çok merak etmektedir, bu amaçla bir başka doktor adayı Jamie'yi (James Norton) kontrollü bir deney yaparak kalbini 1 dakikalığına durdurmaya ikna eder. Daha önce yaşadığı hiçbirşeye benzemeyen bu deneyimi, Jamie ile birlikte Marlo (Nina Dobrev), Ray (Diego Luna) ve Sophia (Kiersey Clemons) da yaşamak ister. Başlarda ölüm deneyimi heyecan vericidir, ancak zaman geçip süreler uzadıkça 5 gence anlayamadıkları şeyler olmaya başlar. Hepsi de geçmişte yaptıkları bazı hatalarla yeniden yüzleşmeye başlamıştır ve onları etkisine alan güç, oldukça karanlıktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Kardeşim Benim 2

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Ünlü müzisyen kardeşler Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), vefat eden yakın arkadaşları Tato'nun (Ferdi Sancar) cenazesi için Ege'nin bir köyüne gelmişlerdir. Bu sırada Hakan, Rize'nin önemli çay tüccarlarından biri olan Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenmeye karar vermiştir ve Muzaffer'in itirazlarına rağmen 2 gün içinde düğün gerçekleşecektir. Ancak işler yine karışınca Ege'den başlayan ve birçok macera yaşayacakları bir yolculuğa çıkarlar.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GİRNE:

Kardeşim Benim 2

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Ünlü müzisyen kardeşler Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), vefat eden yakın arkadaşları Tato'nun (Ferdi Sancar) cenazesi için Ege'nin bir köyüne gelmişlerdir. Bu sırada Hakan, Rize'nin önemli çay tüccarlarından biri olan Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenmeye karar vermiştir ve Muzaffer'in itirazlarına rağmen 2 gün içinde düğün gerçekleşecektir. Ancak işler yine karışınca Ege'den başlayan ve birçok macera yaşayacakları bir yolculuğa çıkarlar.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Mutluluk Zamanı

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Şansı bir türlü yaver gitmeyenlere, hep kaybettiğini düşünenlere bir 'kazanan' olma şansı veren "mutluet.com.tr" şirketinin sahibi olan Mert (Barış Arduç) genç yaşta maddi açıdan sahip olunabilecek her şeye sahip olmuş gibidir. Üstelik yakışıklı, karizmatik ve çapkın Mert'in etrafında kadınlar pervanedir. Ancak bu tür şeylerde gözü olmayan heykeltıraş Ada'yla (Elçin Sangu) tanıştığı anda hayatı değişecektir. Sevgisini elde edebilmek için türlü numaralar deneyen Mert'e karşı önce soğuk davransa da birtakım hisler beslemeye başlayan Ada'nın bilmediği birşey vardır: İlişkilerde hiç başarılı olamamış, kimsenin farketmediği, çok sevdiği ağabeyi Cengiz (Cengiz Bozkurt) çapkınlık dersleri almaya başlamıştır ve hocası Mert'ten başkası değildir.

Mutluluk Zamanı filminin başrolünde Kiralık Aşk dizisinde de birlikte yer almış Elçin Sangu ve Barış Arduç bulunuyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GÜZELYURT:

Ayla

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 111:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Kore Savaşı'na asker olarak gönderilen Süleyman (İsmail Hacıoğlu), savaş esnasında öksüz kalan ve himayesini aldığı küçük Koreli kızla sevgi dolu samimi bir bağ kurar. Ayla adını verdiği küçük çocuğu aylarca bakar, ancak savaş bittiğinde kimsesiz çocuğu Türkiye'ye götürmek istediğinde Kore yasalarının engeliyle karşılaşır ve zor da olsa ayrılırlar. Bu olaylardan 60 yıl geçtikten sonra Süleyman Bey, nerede olduğu, neler yaptığı hakkında hiçbir bilgisi olmadığı Ayla'yı yeniden görebilmek için harekete geçer.

Ayla filmi, Kore'de savaşmış Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hikayesinden esinlenerek çekildi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: