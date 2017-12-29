Sinemalarımızda bu hafta!

LEFKOŞA:

Acı Tatlı Ekşi

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Uzun yıllardır birlikte olan Murat (Buğra Gülsoy) ve Duygu (Özge Özpirinççi) için artık sıradaki adım evlilik gibi görünmektedir, bu nedenle Murat, Duygu'ya evlenme teklifinde bulunur. Ancak Duygu hazır olmadığını söyleyerek bu teklifi reddeder ve ikili, 5 yıl sonra hala yalnız olurlarsa evleneceklerini taahhüt eden bir anlaşma imzalayarak yollarını ayırır. 5 yıl sonra artık evlenmeye hazır olan Duygu, Murat'ı bulur, ancak Murat kendine bambaşka bir hayat kurmuştur ve başka biriyle evlenmeye hazırlanmaktadır.

2013 yapımı A Wedding Invitation filminin resmi bir uyarlaması olarak çekildi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Ferdinand - The Story of Ferdinand

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:15 - 17:30

Konu: Korkutucu görüntüsünden hiç beklenmeyecek şekilde sevimli ve dost canlısı olan boğa Ferdinand, sahibi Nina ile İspanya'da mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde yaşanan yanlış anlaşılma sonucu bir çiftliğe gönderilir, oradan da boğa güreşlerine çıkmak üzere seçilir. Ailesinin yanına yeniden dönmek isteyen Ferdinand, bunun için çiftlikteki arkadaşlarıyla birlikte kaçarak büyük bir maceraya atılır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Muhteşem Showman - The Greatest Showman

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 19:30 - 21:30

Konu: Eşi Charity ve 2 küçük kızıyla sıradan bir hayat yaşayan P.T. Barnum (Hugh Jackman), ailesine daha müreffeh bir hayat yaşatamamanın verdiği üzüntüyü her gün hissetmektedir. Bir akşam kızlarıyla konuşurken aklına bir fikir gelir: Daha önce hiç görülmemiş şeyleri, insanlarla buluşturacaktır. Bu fikir ilk başta pek kabul görmese de kurucusu olduğu sirk, aldığı birçok tepkiye rağmen müthiş bir başarı kazanacaktır.

Muhteşem Showman filminde P.T. Barnum'un dünyaca ünlü sirkini kurma öyküsü anlatılıyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Yeni Yıl Tehlikede - Santa & Cie

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00

Konu: Yeni yılın gelmesine çok az bir zaman kala, Noel Baba'nın Elfleri hummalı bir şekilde çocukların hediyelerini hazırlamaya devam etmektedirler. Ancak sadece 3 gün kala Elfler hastalanır ve kısa sürede hiç iş yapamayacak hale gelir. Bunun üzerine Noel Baba (Alain Chabat), Elfleri iyileştirecek ilaçtan tam 92 bin tane bulmak üzere Dünya'ya, Paris'e gider. Ancak hiç tanımadığı bu dünyada başını kolluk güçleriyle derde sokan Noel Baba'nın yeni yılı kurtarması hiç kolay olmayacaktır.

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Jumanji: Vahşi Orman - Jumanji: Welcome to the Jungle

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: 4 liseli genç, okul müdürü tarafından ceza olarak okulun bodrum katını temizleyip düzenlemekle görevlendirilir. Eşyaları düzenlerlerken Jumanji adında oldukça eski bir video oyunu bulurlar. Ancak oyunu oynamaya başladıklarında oyun tarafından yutularak oyundaki çılgın dünyaya düşerler. 4 genç, oyunda seçtikleri karakterlere dönüşmüşlerdir ve kendilerini müthiş bir maceranın içinde bulurlar.

1995 yapımı Jumanji filminden esinlenen filmde kahramanlarımız bu kez Jumanji ormanına girecek.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Aile Arasında

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Çok takıntılı bir adam olan Fikret (Engin Günaydın) ve müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar), aynı gün yıllar süren evliliklerini bitirmiş, ve çok tuhaf olaylar sonucunda karşılaşmışlardır. Bu sırada Solmaz'ın kızı Zeynep, zengin bir kebapçının oğluyla evlenmeye karar vermiştir. Ancak ilk başta aile arasında olması planlanan nikah, giderek tantanalı bir hal alınca Fikret kendini hiç beklemediği olayların ortasında bulacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Martıların Efendisi

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:20

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Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:00 (Cuma/Cumartesi)

Konu: İstanbul'da deniz kenarında, kendi halinde bir hayatı olan Martıların Efendisi (Mehmet Günsür), yıllardır beklediği misafire sonunda kavuşmuştur. Denizden çıkıp gelen saf ve masum Rüya (Bige Önal), MEF'in dünyasını değiştirmiştir. Ancak Rüya'nın da bazı sırları vardır ve bu sırlar, Martıların Efendisi'ni, uzak durmaya çalıştığı dış dünyanın tüm kötülükleriyle yüz yüze getirecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

MAĞUSA:

Jumanji: Vahşi Orman - Jumanji: Welcome to the Jungle

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: 4 liseli genç, okul müdürü tarafından ceza olarak okulun bodrum katını temizleyip düzenlemekle görevlendirilir. Eşyaları düzenlerlerken Jumanji adında oldukça eski bir video oyunu bulurlar. Ancak oyunu oynamaya başladıklarında oyun tarafından yutularak oyundaki çılgın dünyaya düşerler. 4 genç, oyunda seçtikleri karakterlere dönüşmüşlerdir ve kendilerini müthiş bir maceranın içinde bulurlar.

1995 yapımı Jumanji filminden esinlenen filmde kahramanlarımız bu kez Jumanji ormanına girecek.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Acı Tatlı Ekşi

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Uzun yıllardır birlikte olan Murat (Buğra Gülsoy) ve Duygu (Özge Özpirinççi) için artık sıradaki adım evlilik gibi görünmektedir, bu nedenle Murat, Duygu'ya evlenme teklifinde bulunur. Ancak Duygu hazır olmadığını söyleyerek bu teklifi reddeder ve ikili, 5 yıl sonra hala yalnız olurlarsa evleneceklerini taahhüt eden bir anlaşma imzalayarak yollarını ayırır. 5 yıl sonra artık evlenmeye hazır olan Duygu, Murat'ı bulur, ancak Murat kendine bambaşka bir hayat kurmuştur ve başka biriyle evlenmeye hazırlanmaktadır.

2013 yapımı A Wedding Invitation filminin resmi bir uyarlaması olarak çekildi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Ferdinand - The Story of Ferdinand

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:15 - 17:30

Konu: Korkutucu görüntüsünden hiç beklenmeyecek şekilde sevimli ve dost canlısı olan boğa Ferdinand, sahibi Nina ile İspanya'da mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde yaşanan yanlış anlaşılma sonucu bir çiftliğe gönderilir, oradan da boğa güreşlerine çıkmak üzere seçilir. Ailesinin yanına yeniden dönmek isteyen Ferdinand, bunun için çiftlikteki arkadaşlarıyla birlikte kaçarak büyük bir maceraya atılır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Muhteşem Showman - The Greatest Showman

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 19:30 - 21:30

Konu: Eşi Charity ve 2 küçük kızıyla sıradan bir hayat yaşayan P.T. Barnum (Hugh Jackman), ailesine daha müreffeh bir hayat yaşatamamanın verdiği üzüntüyü her gün hissetmektedir. Bir akşam kızlarıyla konuşurken aklına bir fikir gelir: Daha önce hiç görülmemiş şeyleri, insanlarla buluşturacaktır. Bu fikir ilk başta pek kabul görmese de kurucusu olduğu sirk, aldığı birçok tepkiye rağmen müthiş bir başarı kazanacaktır.

Muhteşem Showman filminde P.T. Barnum'un dünyaca ünlü sirkini kurma öyküsü anlatılıyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Star Wars: Son Jedi - Star Wars: The Last Jedi

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:45 - 14:45 - 17:45 - 20:45 - 23:45 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Rey (Daisy Ridley), Jedi dünyasına adım atmıştır. Bu yolda ona yoldaşlık edecek olan Luke Skywalker (Mark Hamill), Leia (Carrie Fisher) ve Finn, Poe gibi arkadaşlarıyla Güç'ün ve geçmişin sırlarını öğrenmek üzere büyük bir maceraya atılırlar.

31 Aralık 2013'te, Yıldız Savaşları'nın 3. üçlemesinin çekileceği, yani 8. ve 9. filmlerin yapılacağı duyurulmuştu. 2017'nin Ocak ayında ise filmin adının Son Jedi (The Last Jedi) olacağı açıklanmıştı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GİRNE:

Ferdinand - The Story of Ferdinand

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:15 - 17:30

Konu: Korkutucu görüntüsünden hiç beklenmeyecek şekilde sevimli ve dost canlısı olan boğa Ferdinand, sahibi Nina ile İspanya'da mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde yaşanan yanlış anlaşılma sonucu bir çiftliğe gönderilir, oradan da boğa güreşlerine çıkmak üzere seçilir. Ailesinin yanına yeniden dönmek isteyen Ferdinand, bunun için çiftlikteki arkadaşlarıyla birlikte kaçarak büyük bir maceraya atılır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Muhteşem Showman - The Greatest Showman

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 19:30 - 21:30

Konu: Eşi Charity ve 2 küçük kızıyla sıradan bir hayat yaşayan P.T. Barnum (Hugh Jackman), ailesine daha müreffeh bir hayat yaşatamamanın verdiği üzüntüyü her gün hissetmektedir. Bir akşam kızlarıyla konuşurken aklına bir fikir gelir: Daha önce hiç görülmemiş şeyleri, insanlarla buluşturacaktır. Bu fikir ilk başta pek kabul görmese de kurucusu olduğu sirk, aldığı birçok tepkiye rağmen müthiş bir başarı kazanacaktır.

Muhteşem Showman filminde P.T. Barnum'un dünyaca ünlü sirkini kurma öyküsü anlatılıyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Aile Arasında

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Çok takıntılı bir adam olan Fikret (Engin Günaydın) ve müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar), aynı gün yıllar süren evliliklerini bitirmiş, ve çok tuhaf olaylar sonucunda karşılaşmışlardır. Bu sırada Solmaz'ın kızı Zeynep, zengin bir kebapçının oğluyla evlenmeye karar vermiştir. Ancak ilk başta aile arasında olması planlanan nikah, giderek tantanalı bir hal alınca Fikret kendini hiç beklemediği olayların ortasında bulacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GÜZELYURT:

Star Wars: Son Jedi - Star Wars: The Last Jedi

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 14:00 - 17:30 (Türkçe Dublaj) - 20:30

Konu: Rey (Daisy Ridley), Jedi dünyasına adım atmıştır. Bu yolda ona yoldaşlık edecek olan Luke Skywalker (Mark Hamill), Leia (Carrie Fisher) ve Finn, Poe gibi arkadaşlarıyla Güç'ün ve geçmişin sırlarını öğrenmek üzere büyük bir maceraya atılırlar.

31 Aralık 2013'te, Yıldız Savaşları'nın 3. üçlemesinin çekileceği, yani 8. ve 9. filmlerin yapılacağı duyurulmuştu. 2017'nin Ocak ayında ise filmin adının Son Jedi (The Last Jedi) olacağı açıklanmıştı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: