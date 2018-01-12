Sinemalarımızda bu hafta!

LEFKOŞA:

Arif v 216

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1 ve 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Saatler: 12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1 ve 2

Saatler: 11:00 - 13:35 - 16:05 - 18:35 - 21:10 - 23:45 (Cuma/Cumartesi)

Saatler: 22:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir.

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Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar - Insidious: The Last Key

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Ünlü psikiyatr Elise Rainier (Lin Shaye), bu kez kendi çocukluğunun geçtiği evde yaşanan açıklanamaz ve korkunç olayları çözmeye çalışacaktır.

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Bobi: Dikenlerin Gücü Adına! - Bobby the Hedgehog

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00

Konu: Uçmaya çok hevesli bir kirpi olan Bobi, yine bir gün uçma hevesiyle yaptığı kaza sonrasında hafızasını kaybeder. Şair ruhlu güvercin arkadaşıyla birlikte unuttuklarını yeniden hatırlamaya çalışan Bobi, aynı zamanda bütün hayvanları tehdit eden güçlere karşı da savaşacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Deliha 2

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:30 - 15:45 - 18:00 - 20:15

Konu: Zeliha (Gupse Özay) ilk filmde hayatının aşkını ararken bu kez kariyeriyle ilgili adımlar atmaya karar verir. Aşçılık hayaliyle bir restoranda çalışmaya başlayan Zeliha, burada da ortalığı birbirine katar.

Gupse Özay, 2015'te yaptığı açıklamada ikinci Deliha filminin çekileceğini açıklamıştı. Filmin çekimleri, Ekim 2017'de başladı ve 2 aydan kısa sürede tamamlandı. Çekimlerin bir kısmı Köyceğiz'de gerçekleşti.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Jumanji: Vahşi Orman - Jumanji: Welcome to the Jungle

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: 4 liseli genç, okul müdürü tarafından ceza olarak okulun bodrum katını temizleyip düzenlemekle görevlendirilir. Eşyaları düzenlerlerken Jumanji adında oldukça eski bir video oyunu bulurlar. Ancak oyunu oynamaya başladıklarında oyun tarafından yutularak oyundaki çılgın dünyaya düşerler. 4 genç, oyunda seçtikleri karakterlere dönüşmüşlerdir ve kendilerini müthiş bir maceranın içinde bulurlar.

1995 yapımı Jumanji filminden esinlenen filmde kahramanlarımız bu kez Jumanji ormanına girecek.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

MAĞUSA:

Arif v 216

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1 ve 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Saatler: 12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Deliha 2

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Zeliha (Gupse Özay) ilk filmde hayatının aşkını ararken bu kez kariyeriyle ilgili adımlar atmaya karar verir. Aşçılık hayaliyle bir restoranda çalışmaya başlayan Zeliha, burada da ortalığı birbirine katar.

Gupse Özay, 2015'te yaptığı açıklamada ikinci Deliha filminin çekileceğini açıklamıştı. Filmin çekimleri, Ekim 2017'de başladı ve 2 aydan kısa sürede tamamlandı. Çekimlerin bir kısmı Köyceğiz'de gerçekleşti.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GİRNE:

Arif v 216

Yer: Lemar Cineplex- Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Jumanji: Vahşi Orman - Jumanji: Welcome to the Jungle

Yer: Lemar Cineplex- Salon 2

Saatler: 11:00 - 16:15 - 21:15

Konu: 4 liseli genç, okul müdürü tarafından ceza olarak okulun bodrum katını temizleyip düzenlemekle görevlendirilir. Eşyaları düzenlerlerken Jumanji adında oldukça eski bir video oyunu bulurlar. Ancak oyunu oynamaya başladıklarında oyun tarafından yutularak oyundaki çılgın dünyaya düşerler. 4 genç, oyunda seçtikleri karakterlere dönüşmüşlerdir ve kendilerini müthiş bir maceranın içinde bulurlar.

1995 yapımı Jumanji filminden esinlenen filmde kahramanlarımız bu kez Jumanji ormanına girecek.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Acı Tatlı Ekşi

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 13:45 - 18:30

Konu: Uzun yıllardır birlikte olan Murat (Buğra Gülsoy) ve Duygu (Özge Özpirinççi) için artık sıradaki adım evlilik gibi görünmektedir, bu nedenle Murat, Duygu'ya evlenme teklifinde bulunur. Ancak Duygu hazır olmadığını söyleyerek bu teklifi reddeder ve ikili, 5 yıl sonra hala yalnız olurlarsa evleneceklerini taahhüt eden bir anlaşma imzalayarak yollarını ayırır. 5 yıl sonra artık evlenmeye hazır olan Duygu, Murat'ı bulur, ancak Murat kendine bambaşka bir hayat kurmuştur ve başka biriyle evlenmeye hazırlanmaktadır.

2013 yapımı A Wedding Invitation filminin resmi bir uyarlaması olarak çekildi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GÜZELYURT:

Arif v 216

Yer: Lemar Cineplex- Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: