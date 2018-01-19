Sinemalarımızda bu hafta!

LEFKOŞA:

Arif v 216

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:35 - 16:05 - 18:35 - 21:10 - 23:45 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir.

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Coco

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:15 - 17:30 - 19:30 - 21:30

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:15 - 19:30

Konu: 12 yaşındaki Miguel, hayranı olduğu müzisyen Ernesto de la Cruz gibi olabilmenin hayalleriyle yaşamaktadır. Ancak ailesinin müzikle ilgilenmesine yönelik anlaşılmaz bir yasağı vardır. Tuhaf olaylar sonucunda kendini Ölüler Diyarı'nda bulan Miguel, burada ailesinin mazisiyle ilgili gizli kalmış şeyleri öğrenecek, bir yandan da müzikteki yeteneğini ispatlamaya çalışacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Deliha 2

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:30 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15

Konu: Zeliha (Gupse Özay) ilk filmde hayatının aşkını ararken bu kez kariyeriyle ilgili adımlar atmaya karar verir. Aşçılık hayaliyle bir restoranda çalışmaya başlayan Zeliha, burada da ortalığı birbirine katar.

Gupse Özay, 2015'te yaptığı açıklamada ikinci Deliha filminin çekileceğini açıklamıştı. Filmin çekimleri, Ekim 2017'de başladı ve 2 aydan kısa sürede tamamlandı. Çekimlerin bir kısmı Köyceğiz'de gerçekleşti.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:50 - 16:20 - 18:50 - 21:20

Konu: Babası polis, annesi hemşire olan Enes Batur, anne ve babasından fazla ilgi görmeden büyümüştür. 6 yaşında kendisine alınan bilgisayar hayatını değiştirir, bütün hayatını buraya adayan Enes Batur, internet ortamında şöhret kazanır. Ancak babası ve etrafındaki birçok kişi, öncelikle yaklaşan üniversite sınavlarını düşünmesini istemektedir. Enes Batur'un önünde vermesi gereken zor bir karar bulunmaktadır.

Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? filminin çekimleri Antalya'da yapıldı.

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Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar - Insidious: The Last Key

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:00 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 21:30 - 23:45 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Ünlü psikiyatr Elise Rainier (Lin Shaye), bu kez kendi çocukluğunun geçtiği evde yaşanan açıklanamaz ve korkunç olayları çözmeye çalışacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

MAĞUSA:

Deliha 2

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Zeliha (Gupse Özay) ilk filmde hayatının aşkını ararken bu kez kariyeriyle ilgili adımlar atmaya karar verir. Aşçılık hayaliyle bir restoranda çalışmaya başlayan Zeliha, burada da ortalığı birbirine katar.

Gupse Özay, 2015'te yaptığı açıklamada ikinci Deliha filminin çekileceğini açıklamıştı. Filmin çekimleri, Ekim 2017'de başladı ve 2 aydan kısa sürede tamamlandı. Çekimlerin bir kısmı Köyceğiz'de gerçekleşti.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Arif v 216

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Coco

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:15 - 17:30 - 19:30 - 21:30

* * *

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: 12 yaşındaki Miguel, hayranı olduğu müzisyen Ernesto de la Cruz gibi olabilmenin hayalleriyle yaşamaktadır. Ancak ailesinin müzikle ilgilenmesine yönelik anlaşılmaz bir yasağı vardır. Tuhaf olaylar sonucunda kendini Ölüler Diyarı'nda bulan Miguel, burada ailesinin mazisiyle ilgili gizli kalmış şeyleri öğrenecek, bir yandan da müzikteki yeteneğini ispatlamaya çalışacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GİRNE:

Arif v 216

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar - Insidious: The Last Key

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

Konu: Ünlü psikiyatr Elise Rainier (Lin Shaye), bu kez kendi çocukluğunun geçtiği evde yaşanan açıklanamaz ve korkunç olayları çözmeye çalışacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GÜZELYURT:

Arif v 216

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: