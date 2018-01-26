Sinemalarımızda bu hafta!

LEFKOŞA:

Ölümlü Dünya

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Ölümlü Dünya filminde, uzun yıllardır Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten 8 kişilik Mermer Ailesi'nin sakladığı bir sırrın açığa çıkmasından sonra yaşananlar anlatılacak.

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Coco

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:15 - 17:30 - 20:00

Konu: 12 yaşındaki Miguel, hayranı olduğu müzisyen Ernesto de la Cruz gibi olabilmenin hayalleriyle yaşamaktadır. Ancak ailesinin müzikle ilgilenmesine yönelik anlaşılmaz bir yasağı vardır. Tuhaf olaylar sonucunda kendini Ölüler Diyarı'nda bulan Miguel, burada ailesinin mazisiyle ilgili gizli kalmış şeyleri öğrenecek, bir yandan da müzikteki yeteneğini ispatlamaya çalışacaktır.

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Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar - Insidious: The Last Key

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 21:30

Konu: Ünlü psikiyatr Elise Rainier (Lin Shaye), bu kez kendi çocukluğunun geçtiği evde yaşanan açıklanamaz ve korkunç olayları çözmeye çalışacaktır.

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Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar - Boonie Bears: Entangled Worlds

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00

Konu: Cesur ve maceraperest robot Coco, efsaneler ve masallarla dolu Orta Dünya Krallığı'nın harikalarından biri olan Altın Geyik'in yerini keşfeder. Ancak Altın Geyik'i çalmak isteyen hırsızlar vardır. Onu korumak için en güvendiği ve yakın olduğu arkadaşlarını toplayarak bir ekip oluşturur. Hırsızlar geyiği kişisel çıkarları, Coco ve arkadaşları ise ormanın ahengini koruyabilmek için istemektedir. Altın Geyik'e ilk ulaşan kim olacaktır?

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Deliha 2

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Zeliha (Gupse Özay) ilk filmde hayatının aşkını ararken bu kez kariyeriyle ilgili adımlar atmaya karar verir. Aşçılık hayaliyle bir restoranda çalışmaya başlayan Zeliha, burada da ortalığı birbirine katar.

Gupse Özay, 2015'te yaptığı açıklamada ikinci Deliha filminin çekileceğini açıklamıştı. Filmin çekimleri, Ekim 2017'de başladı ve 2 aydan kısa sürede tamamlandı. Çekimlerin bir kısmı Köyceğiz'de gerçekleşti.

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Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:50 - 16:20 - 18:50 - 21:20

Konu: Babası polis, annesi hemşire olan Enes Batur, anne ve babasından fazla ilgi görmeden büyümüştür. 6 yaşında kendisine alınan bilgisayar hayatını değiştirir, bütün hayatını buraya adayan Enes Batur, internet ortamında şöhret kazanır. Ancak babası ve etrafındaki birçok kişi, öncelikle yaklaşan üniversite sınavlarını düşünmesini istemektedir. Enes Batur'un önünde vermesi gereken zor bir karar bulunmaktadır.

Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? filminin çekimleri Antalya'da yapıldı.

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Arif v 216

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir.

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MAĞUSA:

Labirent: Son İsyan - Maze Runner: The Death Cure

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:15 - 14:00 - 17:30 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Labirent (Maze Runner) üçlemesinin son bölümünde Thomas (Dylan O'Brien) labirenti yenmi ve Alev Deneyi'ni geçmiştir. Ancak içeride kalan arkadaşlarını kurtarmak için beraberindeki kaçak arkadaşlarıyla birlikte WCKD kontrolündeki 'Son Şehir'e girecek, ölümcül 'Işıl' hastalığının tedavisinin bulunması için akıl almaz bir mücadele içine girecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Babası polis, annesi hemşire olan Enes Batur, anne ve babasından fazla ilgi görmeden büyümüştür. 6 yaşında kendisine alınan bilgisayar hayatını değiştirir, bütün hayatını buraya adayan Enes Batur, internet ortamında şöhret kazanır. Ancak babası ve etrafındaki birçok kişi, öncelikle yaklaşan üniversite sınavlarını düşünmesini istemektedir. Enes Batur'un önünde vermesi gereken zor bir karar bulunmaktadır.

Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? filminin çekimleri Antalya'da yapıldı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar - Insidious: The Last Key

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 21:30 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Ünlü psikiyatr Elise Rainier (Lin Shaye), bu kez kendi çocukluğunun geçtiği evde yaşanan açıklanamaz ve korkunç olayları çözmeye çalışacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Coco

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:15 - 17:30 - 20:00

Konu: 12 yaşındaki Miguel, hayranı olduğu müzisyen Ernesto de la Cruz gibi olabilmenin hayalleriyle yaşamaktadır. Ancak ailesinin müzikle ilgilenmesine yönelik anlaşılmaz bir yasağı vardır. Tuhaf olaylar sonucunda kendini Ölüler Diyarı'nda bulan Miguel, burada ailesinin mazisiyle ilgili gizli kalmış şeyleri öğrenecek, bir yandan da müzikteki yeteneğini ispatlamaya çalışacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GİRNE:

Deliha 2

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Zeliha (Gupse Özay) ilk filmde hayatının aşkını ararken bu kez kariyeriyle ilgili adımlar atmaya karar verir. Aşçılık hayaliyle bir restoranda çalışmaya başlayan Zeliha, burada da ortalığı birbirine katar.

Gupse Özay, 2015'te yaptığı açıklamada ikinci Deliha filminin çekileceğini açıklamıştı. Filmin çekimleri, Ekim 2017'de başladı ve 2 aydan kısa sürede tamamlandı. Çekimlerin bir kısmı Köyceğiz'de gerçekleşti.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

Konu: Babası polis, annesi hemşire olan Enes Batur, anne ve babasından fazla ilgi görmeden büyümüştür. 6 yaşında kendisine alınan bilgisayar hayatını değiştirir, bütün hayatını buraya adayan Enes Batur, internet ortamında şöhret kazanır. Ancak babası ve etrafındaki birçok kişi, öncelikle yaklaşan üniversite sınavlarını düşünmesini istemektedir. Enes Batur'un önünde vermesi gereken zor bir karar bulunmaktadır.

Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? filminin çekimleri Antalya'da yapıldı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GÜZELYURT:

Deliha 2

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Zeliha (Gupse Özay) ilk filmde hayatının aşkını ararken bu kez kariyeriyle ilgili adımlar atmaya karar verir. Aşçılık hayaliyle bir restoranda çalışmaya başlayan Zeliha, burada da ortalığı birbirine katar.

Gupse Özay, 2015'te yaptığı açıklamada ikinci Deliha filminin çekileceğini açıklamıştı. Filmin çekimleri, Ekim 2017'de başladı ve 2 aydan kısa sürede tamamlandı. Çekimlerin bir kısmı Köyceğiz'de gerçekleşti.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: