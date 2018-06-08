Sinemalarımızda bu hafta!

LEFKOŞA:

Cüce Dedektif Şerlok - Sherlock Gnomes

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:30 - 17:45 - 20:00

Konu: Sevimli cüceler Cino ve Jülyet aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte şehre ilk geldiklerinde en büyük istekleri yeni bahçelerini ilkbahar için hazır etmektir. Fakat, kısa bir süre içinde birinin Londra’nın dört bir yanındaki bahçe cücelerini kaçırdığını fark ederler. Ne yapacaklarını bilemeyen Cino ve Jülyet, çareyi ünlü dedektif Şerlok'tan yardım istemekte bulur. Şerlok, kaybolan bahçe cücelerini bulabilecek midir?

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Jurassic World: Yıkılmış Krallık - Jurassic World: Fallen Kingdom

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 (Türkçe Dublaj) - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:45 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:00 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Sihirli Müze

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00

Konu: Harvie’nin hayattaki en büyük tutkusu bilgisayar oyunu oynamaktır. Babasının müdürü olduğu Kukla Müzesi’nin yıkılacağını öğrenen Harvie, arkadaşı Monica ve köpeği Jerry’i de yanına alarak müzeye gider. Gizlice müzeye giren ekip, müzedeki her şeyin canlanmasıyla kendilerini farklı bir alemde bulur. Harvie ve dostları sihirli müzede oyuncaklarla oynarken, bazı kuklalar dünyayı ele geçirmeye çalışır. Artık onları zorunlu bir görev beklemektedir. Şehri ve müzeyi kurtarmaya çalışan üç kafadar unutulmaz bir maceraya atılır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Cumali Ceber 2

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00

Konu: Cumali, zamanını oğlu Cevher’e kız istemek için hazırlık yapmakla geçirir. Tam da bu sırada aldığı bir haberle sarsılır. Cumali’nin dedesine ait olan huzur evinin arsası satılmıştır ve onun yerine AVM yapılacaktır. Dedesini bu karardan vazgeçirmeyi planlayan Cumali’nin önce dedesi ile barışması gerekir. Aile yadigarı olan saati dedesine verirse onunla barışacağını düşünen Cumali, saati Çetin eniştesinden almak için yola koyulur. Cumali yolda kendisini beklenmedik bir aşkın ve maceranın içerisinde bulur.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Deadpool 2

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:45 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:10

Konu: Deadpool, kahramanlık işlerini devam ettirmekte, bir yandan da gündelik hayatını sürdürmektedir. Kız arkadaşı Vanessa'yla mutlu bir ilişki sürdüren Deadpool'un düzeni, gelecekten gelen Cable'ın ortaya çıkışıyla sarsılır. Cable gelecekte tehdit oluşturacak bir çocuğun peşindedir. Deadpool, Cable'ı durdurabilmek için süper güçlere sahip bir ekibi toplar ve bu aykırı karakterlerden oluşan X-Force ekibi, Deadpool'la birlikte maceraya atılır...

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi - Solo: A Star Wars Story

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:00 (Cuma/Cumartesi)

Dünyanın en iyisi olmaya karar veren genç Han Solo, kaçakçılık için toplanan bir ekibin üyesi oluyor ve hayat boyu yanında olacak olan yardımcı pilotu Chewbacca ile güçlerini birleştiriyor. Yıllarca dostluğunu sürdüreceği Lando Calrissian ve Qi'ra da bu macerada Han Solo'ya eşlik ediyor...

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

MAĞUSA:

Jurassic World: Yıkılmış Krallık - Jurassic World: Fallen Kingdom

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 (Türkçe Dublaj) - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Cüce Dedektif Şerlok - Sherlock Gnomes

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:00 - 20:00

* * *

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:30 - 17:45 - 20:00

Konu: Sevimli cüceler Cino ve Jülyet aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte şehre ilk geldiklerinde en büyük istekleri yeni bahçelerini ilkbahar için hazır etmektir. Fakat, kısa bir süre içinde birinin Londra’nın dört bir yanındaki bahçe cücelerini kaçırdığını fark ederler. Ne yapacaklarını bilemeyen Cino ve Jülyet, çareyi ünlü dedektif Şerlok'tan yardım istemekte bulur. Şerlok, kaybolan bahçe cücelerini bulabilecek midir?

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Cumali Ceber 2

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:15

Konu: Cumali, zamanını oğlu Cevher’e kız istemek için hazırlık yapmakla geçirir. Tam da bu sırada aldığı bir haberle sarsılır. Cumali’nin dedesine ait olan huzur evinin arsası satılmıştır ve onun yerine AVM yapılacaktır. Dedesini bu karardan vazgeçirmeyi planlayan Cumali’nin önce dedesi ile barışması gerekir. Aile yadigarı olan saati dedesine verirse onunla barışacağını düşünen Cumali, saati Çetin eniştesinden almak için yola koyulur. Cumali yolda kendisini beklenmedik bir aşkın ve maceranın içerisinde bulur.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GİRNE:

Cüce Dedektif Şerlok - Sherlock Gnomes

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00

Konu: Sevimli cüceler Cino ve Jülyet aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte şehre ilk geldiklerinde en büyük istekleri yeni bahçelerini ilkbahar için hazır etmektir. Fakat, kısa bir süre içinde birinin Londra’nın dört bir yanındaki bahçe cücelerini kaçırdığını fark ederler. Ne yapacaklarını bilemeyen Cino ve Jülyet, çareyi ünlü dedektif Şerlok'tan yardım istemekte bulur. Şerlok, kaybolan bahçe cücelerini bulabilecek midir?

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Jurassic World: Yıkılmış Krallık - Jurassic World: Fallen Kingdom

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 (Türkçe Dublaj) - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GÜZELYURT:

Sevimli Tekneler

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 12:30 - 14:00

Konu: Büyük bir fırtına sırasında Büyük Liman’dan çağrı alan genç kurtarma botu Elias, cesurca bir kurtarma operasyonu yapar ve başarısı karşısında kahraman ilan edilir. Liman’da çalışmaya başlayabileceğini öğrendiğinde çok mutlu olan Elias, tüm arkadaşlarını geride bırakarak kendisine yeni bir hayat kurar. Fakat Büyük Liman sandığı kadar muhteşem değildir. Elias, burada yerel bir çetenin yasa dışı bir madem çıkardığını keşfeder. Bu madenin hava durumunu değiştirme gücü vardır. Bu yasa dışı operasyonu ortaya çıkarmak isteyen Elias’in eski arkadaşlarının yardımına ihtiyacı vardır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi - Solo: A Star Wars Story

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 17:30 - 20:45

Konu: Dünyanın en iyisi olmaya karar veren genç Han Solo, kaçakçılık için toplanan bir ekibin üyesi oluyor ve hayat boyu yanında olacak olan yardımcı pilotu Chewbacca ile güçlerini birleştiriyor. Yıllarca dostluğunu sürdüreceği Lando Calrissian ve Qi'ra da bu macerada Han Solo'ya eşlik ediyor...

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: