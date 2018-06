Sinemalarımızda bu hafta!

LEFKOŞA:

Üç Harfliler: Beddua

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 - 23:00 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Üç Harfliler serisinin yeni halkası olan Beddua’da lise arkadaşı olan 4 genç kızın yaşadıkları anlatılıyor. Liseden arkadaş olan Melek, Burcu, Eda ve Ayla aradan geçen yıllara rağmen birbirinden kopmamıştır. Hayatta birlikte yol alan arkadaşlar acı tatlı her anlarında birbirlerinin yanındadır. Hepsi yaşantısını yoluna koymuş, mutlu bir yaşam sürmektedir. Ta ki hayatlarına Havel girene kadar. Havel, şaman olan bir kadındır. Bir gece Melek, Burcu, Eda ve Ayla tesadüf eseri Havel ile karşılaşır. Arkadaşların hayatı Havel ile tanıştıktan sonra adeta cehenneme döner. Kimin tarafından edildiği belli olmayan beddua ile hayatları kabusa dönen kızlar başlarına gelenlerle yüzleşmek zorundadır.

Yönetmen koltuğunda Musallat, Siccin, Üç Harfliler serilerinin yönetmeni olan Alper Mestçi’nin oturduğu, başrollerine Beyzanur Mete, Esma Soysal, Şerife Ünsal ve Gizem Takma'yı yerleştiren korku filminde Nural Erkol, Vural Ceylan, Nurdan Tünay Kekeç, Aydın Erek, Uğur Sidar Acar ve Yavuz Çetin de yer alıyor. Senaryosunun da Mestçi’ye ait olduğu filmin görüntü yönetmenliğini Eren Nayir üstlenirken, müzikler de ise Reşit Gözdamla’nın imzası var.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Jurassic World: Yıkılmış Krallık - Jurassic World: Fallen Kingdom

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 (Türkçe Dublaj) - 21:00

* * *

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:45 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:00 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Sihirli Müze

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 12:45 - 14:30 - 16:15

Konu: Harvie’nin hayattaki en büyük tutkusu bilgisayar oyunu oynamaktır. Babasının müdürü olduğu Kukla Müzesi’nin yıkılacağını öğrenen Harvie, arkadaşı Monica ve köpeği Jerry’i de yanına alarak müzeye gider. Gizlice müzeye giren ekip, müzedeki her şeyin canlanmasıyla kendilerini farklı bir alemde bulur. Harvie ve dostları sihirli müzede oyuncaklarla oynarken, bazı kuklalar dünyayı ele geçirmeye çalışır. Artık onları zorunlu bir görev beklemektedir. Şehri ve müzeyi kurtarmaya çalışan üç kafadar unutulmaz bir maceraya atılır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Aklın Gözü - MindGamers

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 18:15 - 20:45

Konu: Bir grup genç bilim adamı tüm zamanların en büyük buluşuna imza atar. Tüm dünyayı değiştirebilecek olan bu çığır açan buluş ise hayal bile edilemeyen kablosuz bir bilinç ağıdır. Genç beyinler bir kuantum bilgisayarı kullanarak dünyadaki her insanın zihnini birbirine bağlayabilecek görünmez bir ağ kurarlar ve başka bedenleri kontrol edebildiklerini fark ederler. Gençler, bunun eşitlik ve entelektüel özgürlüğe ilk adım olduğunu düşünerek bu teknolojiyi serbestçe dağıtırlar. Keşiflerinin dünyayı geliştirmesini ve güzelleştirmesini umut eden gençlerin bilmediği bir şey vardır, o da bir süre sonra kendilerini, insanları toplu kontrol etmek amacı olan şeytani bir deneyin parçası olarak bulacaklarıdır...

Bilim-kurgu türündeki Aklın Gözü filminin yönetmen koltuğunda Gallowwalkers, Cold and Dark ve Everybody Loves Sunshine filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Andrew Goth oturuyor. Senaryosunu Joanne Reay’in kaleme aldığı filmin başrolünü The Walking Dead, Winter, gibi filmlerde yer alan Tom Payne üstleniyor. Filmde genç oyuncuya Sam Neill, Melia Kreiling, Dominique Tipper, Oliver Stark, Antonia Campbell-Hughes gibi isimler eşlk ediyor. John Pardue’nun görüntü yönetmeni olduğu filmin müzikleri ise Ben Fowler’a ait.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Ahlat Ağacı

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 13:45 - 20:30

Konu: Sinan oldum olası edebiyatla ilgili bir genç adamdır ve yazar olmak istemektedir. Anadolu'da doğduğu köye dönen genç adam kitabını bastıracak parayı bulmak için tüm enerjisini harcamaya başlar ancak babasının geçmişten kalan borçları başına dert olacaktır... Nuri Bilge Ceylan'ın sekizinci sinema filmi olan Ahlat Ağacı'nın yapımcılığının Türkiye ayağını Zeynep Özbatur Atakan üstleniyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Ocean's 8

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Ocean’s serisinde George Clooney'nin canlandırdığı Danny Ocean'ın kız kardeşi olan Debbie Ocean, beş yıllık bir hapsin ardından serbest kalmıştır. Ancak planı özgürlüğünü kazandığı gibi tatile gitmek ya da sakin bir hayata geçiş yapmak değildir. Debbie hemen yeni bir soygun planına girişir. Yıldızlar yağmurunun yaşandığı Met Galası'nı hedef alan Debbie, soygun için Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger ve Tammy'den oluşan mükemmel bir kadroyu toplar ve sekiz kişilik bu usta hırsız grubu, mükemmel soygun için kolları sıvarlar. En önemli hedefleri ise Daphne Kluger'ın boynundaki değerli gerdanlıktır...

Ocean’s serisinin spin-off filmi “Ocean's 8”in yönetmen koltuğunda Dakota Fanning, Jaime King, Olivia Munn, Matt Damon, Richard Armitage, Katie Holmes ve James Corden gibi isimlerin de rol aldığı film, “Yaşamın Renkleri” ve “Açlık Oyunları” gibi filmlerle tanınan Gary Ross oturuyor. Bol yıldızlı kadrosuyla merak uyandıran filmin sekiz kişiden oluşan soygun ekibinde Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Awkwafina ve Rihanna yer alıyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Cüce Dedektif Şerlok - Sherlock Gnomes

Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00

Konu: Sevimli cüceler Cino ve Jülyet aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte şehre ilk geldiklerinde en büyük istekleri yeni bahçelerini ilkbahar için hazır etmektir. Fakat, kısa bir süre içinde birinin Londra’nın dört bir yanındaki bahçe cücelerini kaçırdığını fark ederler. Ne yapacaklarını bilemeyen Cino ve Jülyet, çareyi ünlü dedektif Şerlok'tan yardım istemekte bulur. Şerlok, kaybolan bahçe cücelerini bulabilecek midir?

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Deadpool 2

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:00 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 18:00 - 20:45 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Deadpool, kahramanlık işlerini devam ettirmekte, bir yandan da gündelik hayatını sürdürmektedir. Kız arkadaşı Vanessa'yla mutlu bir ilişki sürdüren Deadpool'un düzeni, gelecekten gelen Cable'ın ortaya çıkışıyla sarsılır. Cable gelecekte tehdit oluşturacak bir çocuğun peşindedir. Deadpool, Cable'ı durdurabilmek için süper güçlere sahip bir ekibi toplar ve bu aykırı karakterlerden oluşan X-Force ekibi, Deadpool'la birlikte maceraya atılır...

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

MAĞUSA:

Jurassic World: Yıkılmış Krallık - Jurassic World: Fallen Kingdom

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 (Türkçe Dublaj) - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Üç Harfliler: Beddua

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 - 23:00 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Üç Harfliler serisinin yeni halkası olan Beddua’da lise arkadaşı olan 4 genç kızın yaşadıkları anlatılıyor. Liseden arkadaş olan Melek, Burcu, Eda ve Ayla aradan geçen yıllara rağmen birbirinden kopmamıştır. Hayatta birlikte yol alan arkadaşlar acı tatlı her anlarında birbirlerinin yanındadır. Hepsi yaşantısını yoluna koymuş, mutlu bir yaşam sürmektedir. Ta ki hayatlarına Havel girene kadar. Havel, şaman olan bir kadındır. Bir gece Melek, Burcu, Eda ve Ayla tesadüf eseri Havel ile karşılaşır. Arkadaşların hayatı Havel ile tanıştıktan sonra adeta cehenneme döner. Kimin tarafından edildiği belli olmayan beddua ile hayatları kabusa dönen kızlar başlarına gelenlerle yüzleşmek zorundadır.

Yönetmen koltuğunda Musallat, Siccin, Üç Harfliler serilerinin yönetmeni olan Alper Mestçi’nin oturduğu, başrollerine Beyzanur Mete, Esma Soysal, Şerife Ünsal ve Gizem Takma'yı yerleştiren korku filminde Nural Erkol, Vural Ceylan, Nurdan Tünay Kekeç, Aydın Erek, Uğur Sidar Acar ve Yavuz Çetin de yer alıyor. Senaryosunun da Mestçi’ye ait olduğu filmin görüntü yönetmenliğini Eren Nayir üstlenirken, müzikler de ise Reşit Gözdamla’nın imzası var.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Ocean's 8

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Ocean’s serisinde George Clooney'nin canlandırdığı Danny Ocean'ın kız kardeşi olan Debbie Ocean, beş yıllık bir hapsin ardından serbest kalmıştır. Ancak planı özgürlüğünü kazandığı gibi tatile gitmek ya da sakin bir hayata geçiş yapmak değildir. Debbie hemen yeni bir soygun planına girişir. Yıldızlar yağmurunun yaşandığı Met Galası'nı hedef alan Debbie, soygun için Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger ve Tammy'den oluşan mükemmel bir kadroyu toplar ve sekiz kişilik bu usta hırsız grubu, mükemmel soygun için kolları sıvarlar. En önemli hedefleri ise Daphne Kluger'ın boynundaki değerli gerdanlıktır...

Ocean’s serisinin spin-off filmi “Ocean's 8”in yönetmen koltuğunda Dakota Fanning, Jaime King, Olivia Munn, Matt Damon, Richard Armitage, Katie Holmes ve James Corden gibi isimlerin de rol aldığı film, “Yaşamın Renkleri” ve “Açlık Oyunları” gibi filmlerle tanınan Gary Ross oturuyor. Bol yıldızlı kadrosuyla merak uyandıran filmin sekiz kişiden oluşan soygun ekibinde Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Awkwafina ve Rihanna yer alıyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GİRNE:

Tatlı Bela

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

Konu: Birlikte büyüyen Arda, Erdem ve Fırat'ın hayatları bir gece kapılarının önünde bir bebek bulmaları ile altüst olur. Gençler büyük bir şok içerisindedir. Ne yapacaklarını bilemeyen Arda, Erdem ve Fırat ilk iş olarak bebeğin ailesini bulmaya karar verir. Bir yandan Ela bebeğin ailesini aramaya çalışırlarken bir yandan da bebeğin bakıcılığını yaparlar. İlk defa bir bebekle ilgilenmek zorunda kalan üç kafadar, Ela ile ilgilenirken oldukça komik durumlara düşer. Bu sırada Arda, Ela sayesinde Seren ile tanışır ve aralarında güzel bir ilişki başlar. Herkes Ela bebeğe fazlasıyla alışmış ve bebek onların hayatının önemli bir parçası olmuştur. Ancak bir süre sonra Ela'nın hayatı ile ilgili herkesi şok eden gerçekler ortaya çıkar.

Cem Sürücü’nün yönetmen koltuğunda oturduğu, Selim Çirput’un senaryosunu kaleme aldığı romantik komedi türündeki Tatlı Bela’nın başrolünü Selena, Sen Benimsin, Atçalı Kel Mehmet gibi yapımlarla tanıdığımız Gökhan Keser üstleniyor. Filmde İzmirli oyuncuya Eda Erol, Selen Seyven, Serkan Kuru, Eren Pekgöz, Yıldırım Öcek ve Aslı Bankoğlu eşlik ediyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Jurassic World: Yıkılmış Krallık - Jurassic World: Fallen Kingdom

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 (Türkçe Dublaj) - 21:00

Konu: İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GÜZELYURT:

Cüce Dedektif Şerlok - Sherlock Gnomes

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00

Konu: Sevimli cüceler Cino ve Jülyet aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte şehre ilk geldiklerinde en büyük istekleri yeni bahçelerini ilkbahar için hazır etmektir. Fakat, kısa bir süre içinde birinin Londra’nın dört bir yanındaki bahçe cücelerini kaçırdığını fark ederler. Ne yapacaklarını bilemeyen Cino ve Jülyet, çareyi ünlü dedektif Şerlok'tan yardım istemekte bulur. Şerlok, kaybolan bahçe cücelerini bulabilecek midir?

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Üç Harfliler: Beddua

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 17:00 - 19:00 - 21:00

Konu: Üç Harfliler serisinin yeni halkası olan Beddua’da lise arkadaşı olan 4 genç kızın yaşadıkları anlatılıyor. Liseden arkadaş olan Melek, Burcu, Eda ve Ayla aradan geçen yıllara rağmen birbirinden kopmamıştır. Hayatta birlikte yol alan arkadaşlar acı tatlı her anlarında birbirlerinin yanındadır. Hepsi yaşantısını yoluna koymuş, mutlu bir yaşam sürmektedir. Ta ki hayatlarına Havel girene kadar. Havel, şaman olan bir kadındır. Bir gece Melek, Burcu, Eda ve Ayla tesadüf eseri Havel ile karşılaşır. Arkadaşların hayatı Havel ile tanıştıktan sonra adeta cehenneme döner. Kimin tarafından edildiği belli olmayan beddua ile hayatları kabusa dönen kızlar başlarına gelenlerle yüzleşmek zorundadır.

Yönetmen koltuğunda Musallat, Siccin, Üç Harfliler serilerinin yönetmeni olan Alper Mestçi’nin oturduğu, başrollerine Beyzanur Mete, Esma Soysal, Şerife Ünsal ve Gizem Takma'yı yerleştiren korku filminde Nural Erkol, Vural Ceylan, Nurdan Tünay Kekeç, Aydın Erek, Uğur Sidar Acar ve Yavuz Çetin de yer alıyor. Senaryosunun da Mestçi’ye ait olduğu filmin görüntü yönetmenliğini Eren Nayir üstlenirken, müzikler de ise Reşit Gözdamla’nın imzası var.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: