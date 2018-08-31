Sinemalarımızda bu hafta!

LEFKOŞA:

FACİA ÜÇLÜ

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

Konu: Emre ve iki yakın arkadaşı, Emre'nin dedesinden kalma tarlaya olabildiğince kısa sürede konabilmek için her yolu denemektedir. Sonunda tarlayı alabilmek için köye giden gençlerin planları, Emre'nin muhtarın kızına görür görmez aşık olmasıyla sekteye uğrar. Ne yapıp edip kızın gönlünü çalmak isteyen Emre ve arkadaşları, işi kızda gönlü olan başkalarıyla araba yarışı yapmaya kadar vardırır. Ama araba yarışının ardından işler, hiç de tahmin etmedikleri noktalara gidecektir.

Sosyal medyada ün kazanmış Emre Gül, Sefa Kındır ve Mami Eren'in başrolünde oynadığı Facia Üçlü filminin çekimleri, Adana ve Osmaniye civarlarında yapıldı.

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İNANILMAZ AİLE 2 (3D)

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15(cum/cmt)

Konu: İlk filmdeki olayların ardından halkın güvenini kaybeden süper kahramanların imajını düzeltmek için Helen yani Lastik Kız seçilmiştir. Lastik Kız şehri kötü güçlerden korurken, Bob (Bay İnanılmaz) evdeki çocuklarla ilgilenme görevini üstlenmiştir. Violet ve Dash'in yanında yeni doğmuş Jack-Jack'in yeni fark ettikleri ve henüz kontrol edemedikleri güçleri, işini iyice zor bir hale getirmiştir. Ancak Screenslaver adında yeni ve zorlu bir düşmanın ortaya çıkışı, Lastik Kız ile birlikte ailenin diğer üyeleri ve Frozone'un hep birlikte yeni rakibe karşı savaşmalarını gerektirir.

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ADALET 2 ( THE EQUALİZER 2 )

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:45(cum/cmt)

Konu: Emekli CIA ajanı Robert McCall (Denzel Washington), kendi bildiği şekilde adaletsizliklere son vermeye, başkalarına haksızlık yapanları cezalandırmaya devam etmektedir. Günün birinde en yakın arkadaşı Susan Plummer (Melissa Leo) öldürülür. McCall, arkadaşının intikamını almak için sonuna kadar gitmeye hazırdır.

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SİCCİN 5

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00

Konu:12 yaşındaki Hale (Merve Ateş), görenlerin tuhaf bulduğu imajı, tekinsiz hareketleri olan bir çocuktur. Babasını hiçbir tanımamıştır, nitekim babası, annesi hamileyken iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Annesi, halası Azra ve yaşlı babaannesiyle yaşayan Hale, bir gece rüyasında babasını görür, babası onu yıllar önce yasak bir şeytani ayinin yapıldığı, dededen kalma Karain Köyü'ndeki bir eve çağırır. Bu rüyanın ardından Hale'de korkunç değişimler gözlemlemeye başlarlar. Bu durumdan halası ve halasının sevgilisi Selim başta olmak üzere herkes etkilenecektir.

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MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET (3D)

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:00 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30(cum/cmt)

Konu: Denizci subay ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor (Jason Statham) Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibinin büyük kısmını terketmiş, kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev sırasında gördüğü ve ekibini terketmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir başka görev için çağrılır. Eski karısının da mürettebat arasında bulunduğu bir denizaltı, aynı sularda dibe çökmüştür. Ancak karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden kurtarma operasyonuna katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir.

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UPGRADE

Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(cum/cmt)

Konu: Yakın bir gelecekte teknoloji hayatın her anına egemen olduğunda bile Grey Trace (Logan Marshall-Green) bu yeni düzene teslim olmamış, işleri elinden geldiğince kendi kas gücüyle, mekanik olarak halletmeye devam etmiş bir adamdır. Ancak günün birinde çok sevdiği karısı Asha'nın (Melanie Vallejo) 4 kişinin saldırısı sonucu öldürülmesi ve kendisinin omurilik felci geçirmesiyle, yavaş ve acı dolu bir ölümü beklemekten başka bir çaresi kalmaz. Yine de günün birinde kendisini ziyaret eden bir mucidin icadı ona umut olur. STEM adı verilen çip sayesinde sadece yeniden ayağa kalkmakla yetinmeyen Grey, STEM'in üstün işlemci gücü sayesinde insanüstü yetenek ve güce sahip olur. Artık tek amacı, karısını öldürenlerden intikamını almak olacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

MAĞUSA:

ADALET 2 ( THE EQUALİZER 2 )

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

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Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:45(cum/cmt)

Konu: Emekli CIA ajanı Robert McCall (Denzel Washington), kendi bildiği şekilde adaletsizliklere son vermeye, başkalarına haksızlık yapanları cezalandırmaya devam etmektedir. Günün birinde en yakın arkadaşı Susan Plummer (Melissa Leo) öldürülür. McCall, arkadaşının intikamını almak için sonuna kadar gitmeye hazırdır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

UPGRADE

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:30 - 13:50 - 16:20 - 18:50 - 21:20

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Konu: Yakın bir gelecekte teknoloji hayatın her anına egemen olduğunda bile Grey Trace (Logan Marshall-Green) bu yeni düzene teslim olmamış, işleri elinden geldiğince kendi kas gücüyle, mekanik olarak halletmeye devam etmiş bir adamdır. Ancak günün birinde çok sevdiği karısı Asha'nın (Melanie Vallejo) 4 kişinin saldırısı sonucu öldürülmesi ve kendisinin omurilik felci geçirmesiyle, yavaş ve acı dolu bir ölümü beklemekten başka bir çaresi kalmaz. Yine de günün birinde kendisini ziyaret eden bir mucidin icadı ona umut olur. STEM adı verilen çip sayesinde sadece yeniden ayağa kalkmakla yetinmeyen Grey, STEM'in üstün işlemci gücü sayesinde insanüstü yetenek ve güce sahip olur. Artık tek amacı, karısını öldürenlerden intikamını almak olacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

İNANILMAZ AİLE 2 (3D)

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

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Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(cum/cmt)

Konu: İlk filmdeki olayların ardından halkın güvenini kaybeden süper kahramanların imajını düzeltmek için Helen yani Lastik Kız seçilmiştir. Lastik Kız şehri kötü güçlerden korurken, Bob (Bay İnanılmaz) evdeki çocuklarla ilgilenme görevini üstlenmiştir. Violet ve Dash'in yanında yeni doğmuş Jack-Jack'in yeni fark ettikleri ve henüz kontrol edemedikleri güçleri, işini iyice zor bir hale getirmiştir. Ancak Screenslaver adında yeni ve zorlu bir düşmanın ortaya çıkışı, Lastik Kız ile birlikte ailenin diğer üyeleri ve Frozone'un hep birlikte yeni rakibe karşı savaşmalarını gerektirir.

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GİRNE:

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET (3D)

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı) 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

Konu: Denizci subay ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor (Jason Statham) Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibinin büyük kısmını terketmiş, kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev sırasında gördüğü ve ekibini terketmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir başka görev için çağrılır. Eski karısının da mürettebat arasında bulunduğu bir denizaltı, aynı sularda dibe çökmüştür. Ancak karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden kurtarma operasyonuna katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

İNANILMAZ AİLE 2 (3D)

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: İlk filmdeki olayların ardından halkın güvenini kaybeden süper kahramanların imajını düzeltmek için Helen yani Lastik Kız seçilmiştir. Lastik Kız şehri kötü güçlerden korurken, Bob (Bay İnanılmaz) evdeki çocuklarla ilgilenme görevini üstlenmiştir. Violet ve Dash'in yanında yeni doğmuş Jack-Jack'in yeni fark ettikleri ve henüz kontrol edemedikleri güçleri, işini iyice zor bir hale getirmiştir. Ancak Screenslaver adında yeni ve zorlu bir düşmanın ortaya çıkışı, Lastik Kız ile birlikte ailenin diğer üyeleri ve Frozone'un hep birlikte yeni rakibe karşı savaşmalarını gerektirir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GÜZELYURT:

İNANILMAZ AİLE 2 (3D)

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: (TR DÜBLAJ) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: İlk filmdeki olayların ardından halkın güvenini kaybeden süper kahramanların imajını düzeltmek için Helen yani Lastik Kız seçilmiştir. Lastik Kız şehri kötü güçlerden korurken, Bob (Bay İnanılmaz) evdeki çocuklarla ilgilenme görevini üstlenmiştir. Violet ve Dash'in yanında yeni doğmuş Jack-Jack'in yeni fark ettikleri ve henüz kontrol edemedikleri güçleri, işini iyice zor bir hale getirmiştir. Ancak Screenslaver adında yeni ve zorlu bir düşmanın ortaya çıkışı, Lastik Kız ile birlikte ailenin diğer üyeleri ve Frozone'un hep birlikte yeni rakibe karşı savaşmalarını gerektirir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: