Sinemalarımızda bu hafta!

ARI MAYA 2: BAL OYUNLARI

LEFKOŞA:

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: (Türkçe Dublaj) 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00

MAĞUSA:

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00

Konu: Maya'nın aşırı heyecanı yüzünden kraliçe arıyı utandırması, kraliçenin onları Bal Oyunları'na katılmaya zorlamasına neden olur. Oyunları kazanamazlarsa kovanındaki tüm bala el koyacaktır. Maya, Willy ve diğer arkadaşlarıyla birlikte güçlü rakiplere rağmen ekibini şampiyonluğa taşıyabilmek için her şeyini ortaya serecektir.

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THE PREDATOR (3D)

LEFKOŞA:

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 13:30 - 16:00 - 18:30

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Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: (TR ALTYAZI) 21:00

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: (TR ALTYAZI) 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: (TR ALTYAZI)11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30

MAĞUSA:

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: (Türkçe Dublaj) 13:45 - 16:15

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Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: (TR ALTYAZI) 18:45 - 21:15

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Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(cum/cmt)

Konu: Eski bir Özel Kuvvetler askeri olan Quinn McKenna (Boyd Holbrook) Meksika'da paralı bir görevde bulunduğu sırada bir uzaylıyla karşılaşır, bu uzaylı teknolojisine ait bazı parçaları evine gönderir. Ancak oğlu Rory'nin (Jacob Tremblay) bu paketi yanlışlıkla açması, uzayın en derinlerinden korkunç yaratıkların yeniden dünyaya gelmesine neden olur. Üstelik bu yaratıklar, başka gezegenlerdeki varlıklarla gen havuzlarını genişletmiş, iyice güçlenmiştir. Onları durdurabilecek tek güç, bir grup eski asker ve bir de özel hayatındaki sorunlarla mücadele eden fen bilgisi öğretmeni olacaktır.

The Predator filmi kronolojik olarak, 1990 yapımı Predator 2 ve 2010 yapımı Predators'ın arasında konumlanıyor.

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İNANILMAZ AİLE 2 (3D)

LEFKOŞA:

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

MAĞUSA:

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(cum/cmt)

Konu: İlk filmdeki olayların ardından halkın güvenini kaybeden süper kahramanların imajını düzeltmek için Helen yani Lastik Kız seçilmiştir. Lastik Kız şehri kötü güçlerden korurken, Bob (Bay İnanılmaz) evdeki çocuklarla ilgilenme görevini üstlenmiştir. Violet ve Dash'in yanında yeni doğmuş Jack-Jack'in yeni fark ettikleri ve henüz kontrol edemedikleri güçleri, işini iyice zor bir hale getirmiştir. Ancak Screenslaver adında yeni ve zorlu bir düşmanın ortaya çıkışı, Lastik Kız ile birlikte ailenin diğer üyeleri ve Frozone'un hep birlikte yeni rakibe karşı savaşmalarını gerektirir.

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KELOĞLAN

LEFKOŞA:

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: (Türkçe Dublaj) 13:15 - 15:30 - 17:45 - 20:00

Konu: Ünlü çocuk masalı Keloğlan'ın bu modern uyarlamasında Keloğlan (Atilla Doğukan Türkyılmaz), arkadaşlarıyla birlikte çok sevdiği Cankız'ın (Yağmur Ün) çağrısına uyarak ormandaki hayvanların varlığını tehdit eden güçlere karşı mücadele veriyor.

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ALFA KURT ( ALPHA )

MAĞUSA:

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: (TR ALTYAZI) 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

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LEFKOŞA:

Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:45

Konu: Buz Devri'nin sonlandığı dönemde, yani günümüzden 20,000 yıl kadar önce, doğada yaşam koşulları hala ideal seviyeye ulaşmamıştır. Kabilesiyle birlikte ilk bizon avına çıkan genç Keda (Kodi Smit-McPhee) bu av sırasında yaralanıp kabilesinden ayrı düşer. Hayatta kalmaya çalışırken kendisi gibi sürüsünden ayrı kalmış bir kurt bulur. Kurtla Keda arasında bir süre sonra büyük bir dostluk ve güven bağı kurulur, ikili vahşi doğada sayısız maceraya birlikte atılırlar.

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SİCCİN 5

GÜZELYURT:

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler:13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu:12 yaşındaki Hale (Merve Ateş), görenlerin tuhaf bulduğu imajı, tekinsiz hareketleri olan bir çocuktur. Babasını hiçbir tanımamıştır, nitekim babası, annesi hamileyken iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Annesi, halası Azra ve yaşlı babaannesiyle yaşayan Hale, bir gece rüyasında babasını görür, babası onu yıllar önce yasak bir şeytani ayinin yapıldığı, dededen kalma Karain Köyü'ndeki bir eve çağırır. Bu rüyanın ardından Hale'de korkunç değişimler gözlemlemeye başlarlar. Bu durumdan halası ve halasının sevgilisi Selim başta olmak üzere herkes etkilenecektir.

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UPGRADE

LEFKOŞA:

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30(cum/cmt)

Konu: Yakın bir gelecekte teknoloji hayatın her anına egemen olduğunda bile Grey Trace (Logan Marshall-Green) bu yeni düzene teslim olmamış, işleri elinden geldiğince kendi kas gücüyle, mekanik olarak halletmeye devam etmiş bir adamdır. Ancak günün birinde çok sevdiği karısı Asha'nın (Melanie Vallejo) 4 kişinin saldırısı sonucu öldürülmesi ve kendisinin omurilik felci geçirmesiyle, yavaş ve acı dolu bir ölümü beklemekten başka bir çaresi kalmaz. Yine de günün birinde kendisini ziyaret eden bir mucidin icadı ona umut olur. STEM adı verilen çip sayesinde sadece yeniden ayağa kalkmakla yetinmeyen Grey, STEM'in üstün işlemci gücü sayesinde insanüstü yetenek ve güce sahip olur. Artık tek amacı, karısını öldürenlerden intikamını almak olacaktır.

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ORGANİK AŞK

LEFKOŞA:

Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler:11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15(cum/cmt)

Konu: Tüm varlığını dişiyle tırnağıyla çalışarak elde etmiş holding patronu Celal'in (Tarık Papuççuoğlu) oğlu Bülent (Mustafa Mert Koç), babasının aksine hiçbir işi beceremeyen bir gençtir. Başarısızlıklarıyla babasını bezdiren Bülent, babası tarafından evinden 1 aylığına evden uzaklaştırılır. Bu süre zarfında gerçek anlamda bir işi kotarmaması halinde mirastan pay alamayacaktır. Bülent çıktığı bu yolculukta, kendi düğününden kaçan Esma (Gizem Karaca) ile tanışacak, birlikte sığındıkları köyde organik bir hayatı ve aşkı keşfedecektir.

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