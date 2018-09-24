Sinemalarımızda bu hafta!

DEHŞETİN YÜZÜ ( THE NUN)

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı) 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: (Türkçe Altyazı) 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:45(C.Cts.)

Mağusa

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı) 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00

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Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(cum/cmt)

Konu: Geçmişinde karanlık olaylar yaşamış Rahip Burke (Demián Bichir) ve rahibe olmak için son aşamalara gelmiş genç rahibe adayı Irene (Taissa Farmiga), kendini öldürmüş bir rahibeyle ilgili araştırma yapmak için Vatikan tarafından Romanya'nın ücra bir köşesindeki bir manastıra gönderilir. Manastırın sırrını öğrenen ikili, sadece hayatlarını değil, hayatlarını adadıkları inançlarını da ortaya koyarak bir rahibe formuna karşılarına çıkan şeytani güçle savaşacaktır.

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İNANILMAZ AİLE 2 (3D)

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: İlk filmdeki olayların ardından halkın güvenini kaybeden süper kahramanların imajını düzeltmek için Helen yani Lastik Kız seçilmiştir. Lastik Kız şehri kötü güçlerden korurken, Bob (Bay İnanılmaz) evdeki çocuklarla ilgilenme görevini üstlenmiştir. Violet ve Dash'in yanında yeni doğmuş Jack-Jack'in yeni fark ettikleri ve henüz kontrol edemedikleri güçleri, işini iyice zor bir hale getirmiştir. Ancak Screenslaver adında yeni ve zorlu bir düşmanın ortaya çıkışı, Lastik Kız ile birlikte ailenin diğer üyeleri ve Frozone'un hep birlikte yeni rakibe karşı savaşmalarını gerektirir.

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THE PREDATOR (3D)

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: (TR ALTYAZI)13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: (TR ALTYAZI)11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(C.Cts.)

Mağusa

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: (Türkçe Dublaj) 13:45 - 16:15

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Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: (TR ALTYAZI) 18:45 - 21:15

Konu: Eski bir Özel Kuvvetler askeri olan Quinn McKenna (Boyd Holbrook) Meksika'da paralı bir görevde bulunduğu sırada bir uzaylıyla karşılaşır, bu uzaylı teknolojisine ait bazı parçaları evine gönderir. Ancak oğlu Rory'nin (Jacob Tremblay) bu paketi yanlışlıkla açması, uzayın en derinlerinden korkunç yaratıkların yeniden dünyaya gelmesine neden olur. Üstelik bu yaratıklar, başka gezegenlerdeki varlıklarla gen havuzlarını genişletmiş, iyice güçlenmiştir. Onları durdurabilecek tek güç, bir grup eski asker ve bir de özel hayatındaki sorunlarla mücadele eden fen bilgisi öğretmeni olacaktır.

The Predator filmi kronolojik olarak, 1990 yapımı Predator 2 ve 2010 yapımı Predators'ın arasında konumlanıyor.

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CESUR ARABA

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: (Türkçe Dublaj) 12:45 - 16:45 - 20:45

Konu: Wheely'nin yarışlarda geçirdiği bir kaza, kariyerinin sona erip taksicilik yapmaya başlamasına, büyük bir borç batağına saplanmasına ve gururunun zedelenmesine neden olmuştur. Ancak günün birinde tanıştığı güzel Bella di Monetti aklını başından alır. Ne var ki Bella'nın Ben adında mafya bir sevgilisi vardır ve Wheely'nin etrafta dolaşmasından hoşlanmamıştır. Bella'yı kaçıran Ben, Wheely'nin üzerine de devasa bir kamyon olan Kaiser'i salar. Wheely, arkadaşı Putt Putt ile birlikte sevdiğini kurtarabilmek için tehlikeli bir maceraya atılır.

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KELOĞLAN

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: (Türkçe Dublaj) 14:45 - 18:45

Konu: Ünlü çocuk masalı Keloğlan'ın bu modern uyarlamasında Keloğlan (Atilla Doğukan Türkyılmaz), arkadaşlarıyla birlikte çok sevdiği Cankız'ın (Yağmur Ün) çağrısına uyarak ormandaki hayvanların varlığını tehdit eden güçlere karşı mücadele veriyor.

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BÜCÜR

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15

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Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(cum/cmt)

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LEFKOŞA

Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler:11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15(cum/cmt)

Konu: Küçük yaşına rağmen tam bir bilgisayar dehası olan Umut (Berat Efe Parlar), tüm yeteneklerini ortaya sererek annesinin izini bulur. İstanbul'a bir şekilde gitmeyi başaran Umut, burada Özge (Seren Şirince) ile karşılaşır. Ancak başlarını büyük bir belaya sokan ikili, bir yandan kötü adamlardan kaçmaya, diğer yandan da Umut'un annesini bulmaya çalışacaktır.

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ARI MAYA 2: BAL OYUNLARI

GÜZELYURT:

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: (Türkçe Dublaj) 13:00 - 15:00 - 17:00

Konu: Maya'nın aşırı heyecanı yüzünden kraliçe arıyı utandırması, kraliçenin onları Bal Oyunları'na katılmaya zorlamasına neden olur. Oyunları kazanamazlarsa kovanındaki tüm bala el koyacaktır. Maya, Willy ve diğer arkadaşlarıyla birlikte güçlü rakiplere rağmen ekibini şampiyonluğa taşıyabilmek için her şeyini ortaya serecektir.

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ALFA KURT ( ALPHA )

GÜZELYURT:

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: (TR ALTYAZI) 19:00 - 21:00

Konu: Buz Devri'nin sonlandığı dönemde, yani günümüzden 20,000 yıl kadar önce, doğada yaşam koşulları hala ideal seviyeye ulaşmamıştır. Kabilesiyle birlikte ilk bizon avına çıkan genç Keda (Kodi Smit-McPhee) bu av sırasında yaralanıp kabilesinden ayrı düşer. Hayatta kalmaya çalışırken kendisi gibi sürüsünden ayrı kalmış bir kurt bulur. Kurtla Keda arasında bir süre sonra büyük bir dostluk ve güven bağı kurulur, ikili vahşi doğada sayısız maceraya birlikte atılırlar.

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ORGANİK AŞK

LEFKOŞA:

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30(cum/cmt)

Konu: Tüm varlığını dişiyle tırnağıyla çalışarak elde etmiş holding patronu Celal'in (Tarık Papuççuoğlu) oğlu Bülent (Mustafa Mert Koç), babasının aksine hiçbir işi beceremeyen bir gençtir. Başarısızlıklarıyla babasını bezdiren Bülent, babası tarafından evinden 1 aylığına evden uzaklaştırılır. Bu süre zarfında gerçek anlamda bir işi kotarmaması halinde mirastan pay alamayacaktır. Bülent çıktığı bu yolculukta, kendi düğününden kaçan Esma (Gizem Karaca) ile tanışacak, birlikte sığındıkları köyde organik bir hayatı ve aşkı keşfedecektir.

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