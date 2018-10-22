Sinemalarımızda bu hafta!

YOL ARKADAŞIM 2

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:00(Cts.Pazar) - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

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Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(cum/cmt)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:45(cum/cmt)

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:15(Cts.Pazar) - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

GİRNE

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00(Cts.Pazar) - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

GÜZELYURT

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00(Cts.Pazar) - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Onur (Oğuzhan Koç) ve Şeref (İbrahim Büyükak) ilk filmde yaptıkları yolculuğun ve yaşadıkları maceranın ardından 1 yıl geçtiğinde aynı evi paylaşmaya başlamıştır. Şeref aynı zamanda Onur'un menajerliğini üstlenmiş olsa da pek başarılı olamamış, bu da Onur'un eski işine geri dönmeyi düşünmeyi başlamasına neden olmuştur. Bu sırada Şeref'in ayarladığı bir iş yüzünden turneye çıkarlar. Yolculuk her ikisi için de birçok sürpriz sunacaktır.

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KARLAR PRENSİ ELLİOT

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00(Cts.Pazar) - 13:00 - 15:00 - 17:00

Konu: Santa'nın ünlü ren geyiklerinden Blitzen, emekliliğini açıklayınca Santa'nın kızak ekibinde oluşan boşluğu doldurmak için amansız bir rekabet başlar. Minyatür at Elliot da, diğer ren geyiklerinin arasında hiç favori olmamasına rağmen o ekibe girebilmenin hayalini gerçeğe dönüştürebilmek için tüm gücüyle çalışmaya karar verir.

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JOHNNY ENGLİSH TEKRAR İŞ BAŞINDA

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: (TR ALTYAZI) 19:00(Cts.Pazar) - 21:15

Konu: Birleşik Krallık'a düzenlenen bir siber saldırının sonucunda ülkenin bütün aktif gizli ajanlarının kimlikleri deşifre olunca, hacker'ı bularak meseleyi çözmek, artık emekliye ayrılmış Johnny English'e (Rowan Atkinson) düşecektir.

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SİBİRYA (SİBERİA)

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: (TR ALTYAZI) 15:00 - 17:00 - 21:10

Konu: Amerikalı elmas kaçakçısı Lucas Hill (Keanu Reeves), çok değerli ancak kaynağı belirsiz bir miktar mavi elmasın satışını tamamlamak üzere Rusya'ya gelir. Ancak ortağının çok tehlikeli bir mafya lideri olan Boris Volkov'a (Pasha D. Lychnikoff) sahte elmas satmaya çalışması, Lucas'ın başını büyük derde sokar. Bu sırada burada tanıştığı Katya (Ana Ularu) ile aralarında başlayan aşk, zaten zor olan durumunu iyice karmaşık hale getirecektir.

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İSTİKAMET: DÜĞÜN (DESTİNATİON WEDDİNG)

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:00(Cts.Pazar) - 13:00 - 19:00

Konu: Frank (Keanu Reeves) ve Lindsay (Winona Ryder) Keith ve Ann çiftinin kır düğününe giderken havaalanında tanışırlar. Frank damadın üvey kardeşi, Lindsay ise damadın eski nişanlısıdır. İlk anda birbirlerinden hiç hoşlanmayan bu huysuz ve uyumsuz ikili, düğün süresince birlikte çok fazla zaman geçirmek durumunda kalır. Ancak bulunmaktan çok da hoşnut olmadıkları düğün ortamı, bu ikiliyi birbirlerine yaklaştıracaktır.

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VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE (3D)

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı)11:15(Cts.Pazar) - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: (Türkçe Altyazı) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

GİRNE

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: (Türkçe Altyazı) 16:30 - 19:00 - 21:30

MAĞUSA

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

Konu: Araştırmacı gazeteci Eddie Brock (Tom Hardy), başına gelen talihsiz bir olayın ardından, kariyerini yeniden ayağa kaldırabilmek için Life Foundation'ın gizli faaliyetlerini araştırmaya başlar. Bir tesiste denemeleri yapılan ortak yaşar-simbiyotla temas edince Venom adlı çok güçlü ve kontrolü zor bir yaratık ortaya çıkar.

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BİR YILDIZ DOĞUYOR (A STAR IS BORN)

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: (Türkçe Altyazı)11:00(Cts.Pazar) - 14:00 - 17:30 - 20:45

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: (Türkçe Altyazı)11:00(Cts.Pazar) - 14:00 - 17:30 - 20:45

Konu: Bir zamanların ünlü country şarkıcısı Jackson Maine (Bradley Cooper), artık kariyerinde düşüşe geçtiği bir dönemi yaşarken Ally (Lady Gaga) adında yetenekli ancak tanınmamış bir genç müzisyenle tanışır. Ally ile kısa sürede yakınlaşan Jackson, aynı zamanda genç yıldız adayının tanınmasına yardımcı olacaktır.

İlk önce Beyonce'nin başrolünde oynayacağı duyurulan filmde Lady Gaga yer aldı.

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UZUN KABUS (SLENDER MAN)

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: (Türkçe Dublaj)11:00(Cts.Pazar) - 13:00 - 15:00

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: (Türkçe Altyazı)17:00 - 19:00 - 21:00

MAĞUSA

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: (Türkçe Altyazı) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

Konu: 4 genç kızdan oluşan bir arkadaş grubu, Slender Man efsanesinin gerçek olmadığını teyit etmek için bir ritüel gerçekleştirir. 1 hafta sonra içlerinden Katie (Annalise Basso) ortadan kaybolur. Olayı araştıran arkadaşları, Slender Man'in gerçekten var olduğuna inanmaya başlamışlardır. Artık onu akıllarından atmaları, gözlerinin önünden silmeleri mümkün değildir.

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AY'DA İLK İNSAN ( FİRST MAN )

LEFKOŞA

Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: (Türkçe Altyazı)11:30 -14:30 - 18:00 - 20:45 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: (Türkçe Altyazı) 11:15(Cts.Pazar) - 14:15 - 17:45 - 21:00

Konu: Film, astronot Neil Armstrong'un (Ryan Gosling) hayatının 1960'lardaki dönemini konu alıyor. Armstrong'un 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan olduğu yolculuğa giden süreçte hem NASA'da yaşananlar, hem de Armstrong'un özel hayatı ve eşi Janet'la (Claire Foy) ilişkisi filmde yer buluyor.

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KÜÇÜK AYAK (SMALLFOOT) ( 3D )

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Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00(Cts.Pazar) - 12:45 - 14:30

Konu: Migo adında bir Yeti, günün birinde düşen bir uçağın pilotunu görmüş, 'küçük ayak' efsanesinin gerçek olduğuna inanmıştır. Ancak diğer Yetiler kendisine inanmayınca iddiasını kanıtlamak için insanların dünyasına doğru maceralı bir yolculuğa çıkmaya karar verir.

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