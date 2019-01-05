Sinemalarımızda bu hafta!

MAŞA İLE KOCA AYI: YEPYENİ MACERALAR

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00(Cts.Pazar) - 13:00 - 15:00 - 17:00

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00(Cts.Pazar) - 13:00 - 15:00 - 17:00

Konu: Sevilen çizgi film serisi Maşa ile Koca Ayı'nın üçüncü sinema filminde, Maşa isimli küçük bir kız çocuğu ve sirkten emekli ayı Mişka'nın ilk defa yayınlanan muhteşem serüvenlerini izliyoruz.

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MÜSLÜM

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 18:45 - 21:15

Konu: Müslüm Gürses'in Şanlıurfa'daki çocukluğundan İstanbul'daki yaşamına kadar tüm hayatı anlatılacak Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırıyor.

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BÖRÜ

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:15 - 14:15 - 17:15 - 21:00 - 23:45(CUMA&CTSİ EK SEANS)

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

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Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

GİRNE

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Altı bölümlük Börü dizisinin finali niteliğinde olan filmde, Polis Özel Harekat biriminin en seçkin savaş timi olan Börü'nün 15 Temmuz gecesi yaşadıkları anlatılıyor. Ekip, en elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşmuştur ve altından kalkamayacakları bir görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşan bu yalnız kahramanlar, 15 Temmuz gecesi merkezleri olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalandıktan sonra kabus dolu bir gece yaşayacaklardır. Bu gece boyunca mücadele etmeyi seçen; yaralarına, acılarına ve imkânsızlıklara rağmen görevlerini yapan Börü, tarihin akışını değiştirecek kahramanlıklara imza atacaktır.

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KİMSESİZ ÇOCUK

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:15(Cts.Pazar) - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15

Konu: Hector Malot'un aynı adlı kitabından uyarlanan filmde; 10 yaşındaki yetim Remi, iyi kalpli Madam Barberin tarafından büyütülmüştür. Fakat bir gün Madam Barberin'in paragöz kocası, kendisini para kazanmak için gizemli bir gezgin müzisyen olan Vitalis'e satar. Remi, Vitalis'in sadık köpeği Capi ve yaramaz maymunu Mister Joli-Coeu ile gösteriler yapmak üzere şehir şehir gezeceği bir maceraya başlar. Bu yeni birliktelik boyunca Vitalis'in yaşadığı zorlu hayatı öğrenir ve ekmeğini kazanmak için şarkı söylemeye başlar. Fransa'yı karış karış gezeceği bu yolculukta yeni insanlarla tanışacak, arkadaşlar edinecek ve en önemlisi kendisinin gerçekte kim olduğunu anlayacaktır.

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AQUAMAN (3D)

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:15(Cts.Pazar) - 14:15

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı)17:30 - 20:45 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı)11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

(Türkçe Altyazı)11:15 - 14:15 - 17:30 - 20:45 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

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Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı)17:45 - 20:45 - 23:45(CUMA&CTSİ EK SEANS)

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Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30

GİRNE

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:15(Cts.Pazar) - 14:15

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Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: (Türkçe Altyazı)17:30 - 20:45

Konu: Atlantis kraliçesi Atlanna (Nicole Kidman) ile bir deniz feneri bekçisinin oğlu olan Arthur Curry (Jason Momoa), hakkı olan krallıkta hiçbir hak iddia etmeden yer yüzündeki hayatını sürdürmektedir. Atlantis'ten gelen Mera (Amber Heard), onu denizler altındaki ülkeye gelip krallığı alması için ikna etmeye çalışır. Nitekim aynı anneden doğmuş kardeşi Orm (Patrick Wilson) suyun üzerindeki dünyaya savaş açmaya karar vermiştir. Bu savaşı durdurabilecek tek kişi Aquaman'dir.

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SÜPER AYI

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00(Cts.Pazar) - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00

Konu: Baba ayı Dash, oğlu Zack ile birlikte vahşi doğada yaşamaktadır. Ancak küçük yavru bir gün çıktıkları bir gezinti esnasında kötü avcılar tarafından yakalanır ve karaborsada satılır. Baba Ayı, yavrusunu aramak için büyük şehre gitmek zorunda kalır. Oğlunu kurtarmak için bir casus köpek olan Hamilton'la birliği yapacaktır. Bu sırada Zack de bulunduğu yerdeki diğer hayvanlarla birlikte bir kaçış planı üzerinde çalışmaktadır. Baba oğul yeniden bir araya gelmeyi başarabilecek mi? "Süper Ayı", yalnız bir baba ve casus bir hayvan arasındaki komik iş birliğini merkezine alarak, aile ve sevgi üzerine mizahi bir macera sunuyor.

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BOHEMİAN RHAPSODY

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: (Türkçe Altyazı)21:00

GÜZELYURT

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı)20:45

Konu: Film, Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury'nin Londra'nın Wembley Stadı'nda gerçekleşen unutulmaz 1985 Live Aid konserine giden yıllarını konu ediyor.

Filmin prodüksiyon sürecinde yönetmen Bryan Singer, disiplinsiz hareketlerinden dolayı yönetmenlikten azledildi ve yerini Dexter Fletcher aldı. Ancak Amerikan Yönetmenler Birliği kurallarına göre filmlerde tek bir yönetmen adı verilmesi gerektiğinden Bryan Singer'ın adı yönetmen olarak filmde gösterildi.

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BİZİM İÇİN ŞAMPİYON

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:00(Cts.Pazar) - 14:00 - 17:40 - 20:50

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: (Türkçe Altyazı)11:30 - 14:30 - 17:45 - 20:45 - 23:45(CUMA&CTSİ EK SEANS)

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 18:45 - 21:15

Konu: Film, Türkiye atçılığının en önemli figürlerinden biri olan jokey Halis Karataş'ın gerçek hayat hikayesinden ilham alıyor ve ünlü jokeyin çıkış yaptığı yarış atı olan ve at yarışına ilgi duymayan insanların bile adını bildiği Bold Pilot'la kazandığı başarıları anlatıyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanı Özdemir Atman'ın (Fikret Kuşkan) atı olan Bold Pilot'un daimi jokeyi, daha sonraları Türkiye'nin en başarılı jokeyi haline gelecek olan Halis Karataş'tır (Ekin Koç) ve atıyla birlikte kırılması güç rekorlara imza atmıştır. Koştuğu dönemde umudun simgesi haline dönüşen Bold Pilot, at yarışlarıyla hiç ilgilenmeyenlerin bile sevgilisi olmayı başarır. Film Bold Pilot'un başarı hikayesinin yanı sıra, Karataş ve Begüm Atman'ın (Farah Zeynep Abdullah) destansı aşkını da konu alıyor.

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BUMBLEBEE

LEFKOŞA

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı)11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

GÜZELYURT

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı)11:00(Cts.Pazar) - 13:30 - 16:00 - 18:30

Konu: 1987 yılında kaçak olan Bumblebee, Kaliforniya’daki küçük bir sahil kasabasında bir hurdalığa sığınır. 18 yaşına girmek üzere olan ve dünyadaki yerini keşfetmeye çalışan Charlie (Hailee Steinfeld), savaştan yaralanmış ve zarar görmüş olan Bumblebee’yi bulur. Charlie, Bumblebee’yi yeniden canlandırdığında kısa sürede onun sıradan bir sarı VW aracı olmadığını anlar.

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