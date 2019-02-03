Sinemalarımızda bu hafta!

ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 19:15 - 21:45

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

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Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

GİRNE

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: İlki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" filminin devam filmi olan "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı"nda, Asım Noyan (Yılmaz Erdoğan) ve çetesi her zamanki dolandırıcılıklarına devam etmektedir. Asım'ın sevgili kızı Nazlı (Bensu Soral) büyümüştür ve artık babasının bu kirli dolapları bırakmasını ister. Asım'ın ise oltasına atlamaya hevesli olan sazanların peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Fakat bir gün başlarına beklemedikleri bir iş gelir. Dolandırıcılar kralının kızı Nazlı dolandırılmıştır. Asım'ın ise elbette bu harekete verilecek iyi bir cevabı vardır. Çetesiyle birlikte "sazan sarmalı" adını verdiği bir üç kağıdın organizasyonuna başlar.

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EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3:GİZLİ DÜNYA (3D)

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: (TR DÜBLAJ)11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00(Cts.Pazar) - 13:15 - 15:30 - 17:45 - 20:00

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: (TR DÜBLAJ)11:00 - 13:40 - 16:10 - 18:40 - 21:10

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Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

GİRNE

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

GÜZELYURT

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: (TR DÜBLAJ)11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisinin üçüncü ve son filmi, Hıçgıdık ile Dişsiz arasındaki eşsiz dostluğa odaklanırken ejderhaların artık değişmekte olan fantastik dünyasını bir kez daha izleyiciyle buluşturacak. Filmde Hıçgıdık'ı Berk adasındaki köyün şefi olarak görüyoruz. Köyde artık ejderhalar ve vikingler uyum içinde, birlikte yaşıyorlar. Ancak Hıçgıdık'ın sadık ejderha arkadaşının dikkati Gecenin Öfkesi isimli büyüleyici yeni bir ejderhanın üzerindedir ve çok yakında başına geleceklerden habersizdir.

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UÇAN HALI VE KAYIP ELMAS

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00

Konu: Pjort'ta yaşayan küçük Hodja, bir gün tesadüfen sihirli güçlere sahip bir uçan halı bulur. Dünyayı gezmek için halıyı ödünç alan Hodja'nın, büyükbabasının istediği bir "elması" bulup getirmesi gerekmektedir. Ancak obur sultanın da gözü bu uçan halıdadır ve onu alabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Hodja, yolda tanıştığı arkadaşı Smaragd ve çok sevdiği keçisi ile amacına ulaşabilmek için türlü maceralardan geçecektir.

Sihirli Halı filmi, Ole Lund Kirkegaard'ın 1975'te yazdığı çocuk kitabından uyarlandı.

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CAN DOSTLAR

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 11:30 - 14:00 - 16:45

Konu: Can Dostlar, parklarını Kötü Kazım'ın elinden almak için bir araya gelen mahalleli bir grup çocuğun hikâyesini anlatıyor. Akıllı telefon çağında doğan ve sürekli sosyal medyaya giren çocuklar artık sokakta oynamayı unutmuşlardır. Kendi aralarında bir karar alarak yeniden parkta oynamaya başlarlar. Parktaki mutlulukları ise uzun sürmez. Çünkü parkın bitişiğindeki evde Kötü Kazım isimli bir adam oturmakta ve parka gelen herkesi korkutmaktadır. Fakat Kötü Kazım’ın kimsenin bilmediği bir sırrı vardır. Çocuklar bu sırrı kullanarak Kazım'ı parktan uzaklaştırmaya karar verirler.

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ÖLÜMCÜL LABİRENT/ ESCAPE ROOM

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: (Türkçe Altyazı) 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 - 23:00(CUMA&CTSİ EK SEANS)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00(Cts.Pazar) - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15

Konu: Birbirlerini tanımayan altı insan, kendilerini kontrolleri dışında gerçekleşen bir durumda bulurlar. Ellerine geçen biletler ve gizemli siyah kutular, tonlarca para kazanma fırsatına sahip olacakları kaçış odalarında işlerine yarayacaktır. Fakat her biri farklı odalarda kilitli kalıp birbirinden zor durumlarla baş etmek zorunda bırakıldıklarında, bunun sandıkları gibi masum bir oyun olmadığını anlarlar. Bu gizemli odaların arkasındaki sırrı birlikte çözmeleri ve hayatlarını kurtarmaları gerekecektir.

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İSKOÇYA KRALİÇESİ MARY/MARY QUEEN OF SCOTS

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

Konu: 1500'lü yıllarda geçen Mary Queen of Scots, birbirleriyle kuzen olan İngiltere ve İskoçya hükümdarlarının gerçek hikayesine dayanmaktadır. İki kraliçe de İngiliz tacını hak eden gerçek mirasçı olduğuna inanır. İngiltere tahtını ele geçirmek için düzenlediği darbe girişminden sonra İskoç Kraliçesi Mary hapishanede birkaç yıl hapis cezasına çarptırılır ve sonunda infaz edilir. Saoirse Ronan, İngiliz monarşisini devirmek için uğraşan İskoç kraliçesi Mary'i canlandırıyor. Margot Robbie ise İngiliz tahtını ve kendi yerini korumak için savaşan 1. Elizabeth'i oyunuyor.

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GLASS

LEFKOŞA

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı)11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

Konu: M. Night Shyamalan'ın Parçalanmış ile Ölümsüz filmleri arasında köprü olacak olan yeni filminde, kendini süper kahraman sanan kişiler konusunda uzman bir psikiyatrist (Sarah Paulson), 23 alter egoya sahip olan ve 24. alter egosu ile terör estiren Crumb'ı (James McAvoy), ölümsüz zannedilen Dunn'ı (Bruce Willis) ve kemikleri cam gibi kırılgan olan Price'ı (Samuel L. Jackson) tedavi etmeye çalışmaktadır. Filmin hikayesi önceki filmlerde olduğu gibi Dunn, Price ve Crumb'a odaklanırken, filmin diğer üçlüsü - Casey Cooke, Dunn'ın oğlu Joseph ve Price'ın annesi - geleceğin kurulmasında büyük rol oynayabilirler. Filmde Dunn, Kevin Wendell Crumb'ın bölünmüş kişiliklerinden biri ve en tehlikelisi olan The Beast'in peşine düşüyor. Bu kovalamaca sırasında Mr. Glass de yavaştan kendini göstermeye başlamıştır. Bu üç tehlikeli adam, aynı hastanenin koridorlarlarında bir araya gelir.

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