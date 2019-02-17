Sinemalarımızda bu hafta!

BİR AŞK İKİ HAYAT

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:00- 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15

Konu: Moda'da köpeği ile yaşayan bağımsız yönetmen Umut, hayatının değişeceğinden habersizce köpeğiyle dışarı çıktığı bir sırada başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışır. Hayatının aşkı ile tanıştığına inanan Umut, kendini aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında kalacağı olayların içinde bulur.

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ASTERİKS: SİHİRLİ İKSİRİN SIRRI (3D)

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00

Konu: Galyalıların gücüne güç katan sihirli iksirin formülünü bilen tek kişi olan Büyüfix, iksiri hazırlamak için gereken otları toplamak üzere ormana gider, fakat orada geçirdiği kaza sonucu ayağını incitir. Artık iyice yaşlanan Büyüfix, sihirli iksirin tarifini başkalarıyla paylaşmaya karar verir ve formülü emanet edebileceği bir varis aramaya karar verir. Sihirli iksirin formülünün yanlış ellere geçmemesi için seçilecek kişi oldukça önemlidir. Genç, dürüst ve yetenekli bir varis bulmak için bütün Galya'yı gezecek olan Büyüfix'e Asterix ve Oburix eşlik edecektir.

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BİZİM İÇİN ŞAMPİYON

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 18:45 - 21:15

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 18:45 - 21:15

GİRNE

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 18:45 - 21:15

Konu: Film, Türkiye atçılığının en önemli figürlerinden biri olan jokey Halis Karataş'ın gerçek hayat hikayesinden ilham alıyor ve ünlü jokeyin çıkış yaptığı yarış atı olan ve at yarışına ilgi duymayan insanların bile adını bildiği Bold Pilot'la kazandığı başarıları anlatıyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanı Özdemir Atman'ın (Fikret Kuşkan) atı olan Bold Pilot'un daimi jokeyi, daha sonraları Türkiye'nin en başarılı jokeyi haline gelecek olan Halis Karataş'tır (Ekin Koç) ve atıyla birlikte kırılması güç rekorlara imza atmıştır. Koştuğu dönemde umudun simgesi haline dönüşen Bold Pilot, at yarışlarıyla hiç ilgilenmeyenlerin bile sevgilisi olmayı başarır. Film Bold Pilot'un başarı hikayesinin yanı sıra, Karataş ve Begüm Atman'ın (Farah Zeynep Abdullah) destansı aşkını da konu alıyor.

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ŞEYTANIN BÜYÜSÜ (ADALİNE)

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: (Türkçe Altyazı)11:30 - 13:45 - 16:15 - 18:50 - 21:20

Konu: Sanat ile ilgilenen Daniela'ya teyzesi Sofia'dan yüklü miktarda para ve bir ev kalmıştır. Bu mirasla ne yapacağına karar veremeyen genç kız, şehir dışındaki eve gitmeye karar verir. Teyzesinin evine yerleştikten kısa süre sonra evde bir genç kızın günlüğünü bulan Daniela, günlüğü okuyarak geçmişin kapılarını aralayacak ve korkunç gerçeklerle yüzleşecektir.

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ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

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Galleria - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

GİRNE

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

GÜZELYURT

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: İlki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" filminin devam filmi olan "Organize İşler Sazan Sarmalı"nda, Asım Noyan (Yılmaz Erdoğan) ve çetesi her zamanki dolandırıcılıklarına devam etmektedir. Asım'ın sevgili kızı Nazlı (Bensu Soral) büyümüştür ve artık babasının bu kirli dolapları bırakmasını ister. Asım'ın ise oltasına atlamaya hevesli olan sazanların peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Fakat bir gün başlarına beklemedikleri bir iş gelir. Dolandırıcılar kralının kızı Nazlı dolandırılmıştır. Asım'ın ise elbette bu harekete verilecek iyi bir cevabı vardır. Çetesiyle birlikte "sazan sarmalı" adını verdiği bir üç kağıdın organizasyonuna başlar.

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ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ ALİTA: BATTLE ANGEL (3D)

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: (TR DÜBLAJ)11:00 - 13:30

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: (Türkçe Altyazı)16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı)11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:45(CUMA&CTSİ EK SEANS)

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: (TR DÜBLAJ)11:00 - 13:30

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Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: (Türkçe Altyazı)16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

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Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

Konu: Yukito Kishiro’nun çizgi serisinden beyazperdeye uyarlanan Battle Angel, 26. yüzyılda yaşanan bir hikaye.

Tüm gelecek hikayelerindeki gibi dünya asil ve zenginler, fakir ve serseriler olarak ikiye bölünmüş. İyi vatandaşlar Tiphares’te varlık içinde yaşarken alt tabaka Scrap Yard adlı bir harabe şehirde yaşam savaşı veriyor. Tiphares’ten kovulmuş eski bir vatandaş olan doktor Ido bir gün yaralı bir cyborg kız bulur ve onu onarıp adını Alita koyar. Hikaye de asıl olarak bundan sonra, Alita’nın kimlik arayışıyla başlar.

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HEP YEK 3

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 - 23:15(CUMA&CTSİ EK SEANS)

Konu: Daha önceden cezaevine düşmüş Aktan ve Gürkan'ın peşine mafya takılmışken, kendilerini İstanbul'un en büyük tarihi eser kaçakçısı Bilal Özkök'ün evindeki yılbaşı partisinde bulmalarıyla olaylar gelişir.

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LEGO FİLMİ 2 (3D)

LEFKOŞA

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(CUMA&CTSİ EK SEANS)

GİRNE

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00

Konu: Lego Duplo saldırısı altındaki şehirde her şey hızla yok olmaktadır ve kahramanlarımız şehri kurtarmak için yeniden bir araya gelecektir. Yıkıntı şehrin kalıntıları arasında keşfedilern uzaylı bir robot ise tehlikeyi giderecek artırırken; Emmet, Lucy ve Batman istilacıları geri püskürtmek ve şehri eski düzenine kavuşturmak için keşfedilmemiş dünyalara doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu zorlu mücadele sırasında, kendi becerilerini sınarken cesaretlerini de ortaya koyacaklardır.

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