Sinemalarımızda bu hafta!

Lefkoşa:

Kingsman: Altın Çember - Kingsman: The Golden Circle

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 10:45 - (TR Altyazı) 13:30 - 16:15 - 18:45 (TR Dublaj) - 21:30 (TR Altyazı)

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 14:15 - 17:30 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi) / (TR Altyazı)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:45 - 14:45 - 17:45 - 20:45 - 23:45 (Cuma/Cumartesi) / (TR Altyazı)

Konu: Altın Çember adlı bir suç organizasyonu için çalışan Poppy (Julianne Moore), Kingsman karargahını ve Kingsman terzi dükkanını yerle bir edince Eggsy (Taron Egerton), Amerika Birleşik Devletleri'nde kendilerine çok benzer bir örgüt olan Statesman'dan yardım ister. Amerikalılar ve Britanyalılar, ortak düşmanlarını alt edebilmek için birlikte çalışmaya başlarlar.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Ay Lav Yu Tuu

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:45 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:45 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: İlk filmden 7 yıl sonra gelen Ay Lav Yu Tuu'da, Tinne köyüyle Amerika arasında kurulmuş köprü güçlenmeye devam ediyor. İbrahim'in Amerika'ya gitmesi, sonra Amerikalılar'ın Tinne'ye gelmesi ve Tinne halkının Amerikalılar'a öykünmesiyle yaşanan komik olaylar filmde anlatılacak.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Kaçış Odası - Escape Room

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:45

Konu: Los Angeles'ta yaşayan 4 genç, korku filmi tutkunu Jeff ve Ben ile kız arkadaşları Jess ve Angie, günümüzün popüler oyunlarından olan kaçış odası oyununa dahil olur. Bir odada kilitli olan arkadaşlar çıkış yolunu zekalarını kullanarak bulacak ve iyi zaman geçireceklerdir. Ancak işler planlandığı gibi gitmez. Zira duvara zincirle bağlı, maskeli birisinin daha odada olduğunu fark ederler, odada bir katil vardır. Arkadaş grubu 55 dakika içinde çıkış yolunu bulmalı ve yenemeyecekleri bu düşman onları yok etmeden canlı olarak odadan kurtulmalıdır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Suikastçı - American Assassin

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 11:30 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:00

Konu: Çocukluk yıllarında anne ve babasını bir trafik kazasında, yllar sonra da kız arkadaşını bir terörist saldırıda yitirmiş 23 yaşındaki Mitch Rapp'in (Dylan O'Brien) hayattaki tek amacı, sevgilisinin ölümüne neden olarak örgütü ve onun liderini öldürmektir. Bu amaçla çok sıkı çalışan Mitch, CIA'in gizli servisine girmeyi başarır. Burada tecrübeli ajan Stan Hurley (Michael Keaton), Mitch'in eğitimiyle görevlendirilir. İkili, başlayan terörist saldırıların izini sürerek Orta Doğu'da başlayan kaosu çözmek için tehlikeli bir mücadeleye girişecektir.

Suikastçi filmi, Vince Taylor'ın 2010'da yazdığı American Assassin adlı çok satan kitaptan uyarlandı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

O - It

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 10:45 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:15

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Maine'in küçük bir kasabasında yaşayan yedi çocuk, hayatın problemleri, zorbalar ve Pennywise adındaki palyaço şeklini alan canavarla yüzleşmek zorunda kalırlar.

Stephen King'in ünlü romanı 'It' 1990'dan sonra yeni uyarlamasıyla 15 Eylül 2017'de Türkiye'de gösterime girdi.

Filmin prodüksiyon sürecinin başlangıcında yönetmenliğini Cary Fukunaga'nn üstleneceği düşünülüyordu, ancak bütçe konusundaki anlaşmazlıklardan ötürü 2015 Mayıs'ında projeden ayrıldı. Sonrasında projenin başına Andrés Muschietti geçti ve çekimler 2016 Haziran ayında başladı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Barry Seal: Kaçakçı - American Made

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Başarılı sivil havayolları pilotu Barry Seal (Tom Cruise), ailesiyle huzurlu bir hayat sürdürse de CIA'den gelen cazip teklifi reddedemez ve devlet adına Güney Amerika'ya silah taşımaya başlar. Ancak işler büyüdükçe dönen paralar da büyür ve Barry kendini CIA'in yanında Pablo Escobar gibi uyuşturucu tacirleri için de çalışırken bulur.

Kaçakçı filmi, Barry Seal'ın gerçek hayat hikayesine dayanarak çekildi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Mağusa:

Kingsman: Altın Çember - Kingsman: The Golden Circle

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:00 - 14:15 - 17:30 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi) / (TR Altyazı)

* * *

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:45 - 14:45 - 17:45 - 20:45 - 23:45 (Cuma/Cumartesi) / (TR Altyazı)

Konu: Altın Çember adlı bir suç organizasyonu için çalışan Poppy (Julianne Moore), Kingsman karargahını ve Kingsman terzi dükkanını yerle bir edince Eggsy (Taron Egerton), Amerika Birleşik Devletleri'nde kendilerine çok benzer bir örgüt olan Statesman'dan yardım ister. Amerikalılar ve Britanyalılar, ortak düşmanlarını alt edebilmek için birlikte çalışmaya başlarlar.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

O - It

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 10:45 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:15

Konu: Maine'in küçük bir kasabasında yaşayan yedi çocuk, hayatın problemleri, zorbalar ve Pennywise adındaki palyaço şeklini alan canavarla yüzleşmek zorunda kalırlar.

Stephen King'in ünlü romanı 'It' 1990'dan sonra yeni uyarlamasıyla 15 Eylül 2017'de Türkiye'de gösterime girdi.

Filmin prodüksiyon sürecinin başlangıcında yönetmenliğini Cary Fukunaga'nn üstleneceği düşünülüyordu, ancak bütçe konusundaki anlaşmazlıklardan ötürü 2015 Mayıs'ında projeden ayrıldı. Sonrasında projenin başına Andrés Muschietti geçti ve çekimler 2016 Haziran ayında başladı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Ay Lav Yu Tuu

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:45 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: İlk filmden 7 yıl sonra gelen Ay Lav Yu Tuu'da, Tinne köyüyle Amerika arasında kurulmuş köprü güçlenmeye devam ediyor. İbrahim'in Amerika'ya gitmesi, sonra Amerikalılar'ın Tinne'ye gelmesi ve Tinne halkının Amerikalılar'a öykünmesiyle yaşanan komik olaylar filmde anlatılacak.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Suikastçı - American Assassin

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi) / (TR Altyazı)

Konu: Çocukluk yıllarında anne ve babasını bir trafik kazasında, yllar sonra da kız arkadaşını bir terörist saldırıda yitirmiş 23 yaşındaki Mitch Rapp'in (Dylan O'Brien) hayattaki tek amacı, sevgilisinin ölümüne neden olarak örgütü ve onun liderini öldürmektir. Bu amaçla çok sıkı çalışan Mitch, CIA'in gizli servisine girmeyi başarır. Burada tecrübeli ajan Stan Hurley (Michael Keaton), Mitch'in eğitimiyle görevlendirilir. İkili, başlayan terörist saldırıların izini sürerek Orta Doğu'da başlayan kaosu çözmek için tehlikeli bir mücadeleye girişecektir.

Suikastçi filmi, Vince Taylor'ın 2010'da yazdığı American Assassin adlı çok satan kitaptan uyarlandı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Girne:

Kingsman: Altın Çember - Kingsman: The Golden Circle

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 14:15 - 17:30 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi) / (TR Altyazı)

Konu: Altın Çember adlı bir suç organizasyonu için çalışan Poppy (Julianne Moore), Kingsman karargahını ve Kingsman terzi dükkanını yerle bir edince Eggsy (Taron Egerton), Amerika Birleşik Devletleri'nde kendilerine çok benzer bir örgüt olan Statesman'dan yardım ister. Amerikalılar ve Britanyalılar, ortak düşmanlarını alt edebilmek için birlikte çalışmaya başlarlar.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Barry Seal: Kaçakçı - American Made

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 19:00 - 21:15

Konu: Başarılı sivil havayolları pilotu Barry Seal (Tom Cruise), ailesiyle huzurlu bir hayat sürdürse de CIA'den gelen cazip teklifi reddedemez ve devlet adına Güney Amerika'ya silah taşımaya başlar. Ancak işler büyüdükçe dönen paralar da büyür ve Barry kendini CIA'in yanında Pablo Escobar gibi uyuşturucu tacirleri için de çalışırken bulur.

Kaçakçı filmi, Barry Seal'ın gerçek hayat hikayesine dayanarak çekildi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Emoji Filmi - The Emoji Movie

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00

Konu: Alex adında bir gencin telefonundaki mesajlaşma uygulamasındaki emojilerin yaşadığı Textopolis şehrinde tüm Emoji'ler, en favori emoji olabilmek için yanıp tutuşarak günlerini geçirmektedir. Tüm emojiler yalnızca bir ifadeyi verebilecek şekilde doğmuştur, ancak Bezgin (Gene) birçok ifadeye bürünebilmektedir. Bu durum emoji merkezinde bir kargaşaya neden olunca Bezgin'in silinmesine karar verilir. Bunu önleyebilmek için Bezgin, diğer iki emoji Beşlik (Hi-5) ve Kaçak (Jailbreak) ile telefondaki diğer uygulamalara girerek durumu düzeltecek kodu bulmak üzere heyecanlı bir yolculuğa çıkar. Bu esnada telefonda yaşana ve hepsini tehdit eden daha büyük bir problem, tüm emojilerin umudunu 3 maceracı emojiye bağlamasına neden olacaktır.

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Güzelyurt:

Kocaayak ve Oğlu - The Son of Bigfoot

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00

Konu: Çocukluktan gençliğe adım atmakta olan Adam, yıllardır görmediği babasını bulabilmek için maceralı bir yolculuğa çıkar. Amacına da ulaşır, ancak babası, Kocaayak adıyla bilinen orman yaratığından başkası değildir. Hayvanlarla konuşabilmek gibi özel güçlere sahip Kocaayak, DNA'sının peşindeki şirketten kendini ve ailesini koruyabilmek için yıllarca saklanmıştır. Ancak Adam'ı takip eden şirket, Kocaayak'ı bulmuştur ve kurtulabilmek için baba ve oğul, ormandaki tüm hayvanlarla birlikte savaşmak zorundadır.

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Annabelle: Kötülüğün Doğuşu - Annabelle: Creation

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 19:00 - 21:00

Konu: Oyuncakçı Samuel (Anthony LaPaglia) ve eşi Esther (Miranda Otto), lanetli bebek Annabelle'i kilitledikten sonra büyük evlerini Rahibe Charlotte ve yanındaki yetim kız çocuklarına açarlar. 12 yıl önce kaybettikleri küçük kızlarının acısını bu şekilde hafifletmeyi düşünmüşlerdir. Ancak bu tam da Annabelle'in aradığı fırsattır, şeytani güçleriyle Janice'i (Tabitha Bateman) etkisi altına alır ve evdeki herkes için korku dolu gün ve geceler böylece başlar.

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