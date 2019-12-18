Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...

Yüzüklerin Efendisi'ne aşırı kıllı oyuncu aranıyor

Amazon yapımı Yüzüklerin Efendisi dizisinin yapımına yavaş yavaş başlanıyor. Dizide ork rolü için kast ajansının çıkardığı ilan ise başlı başına olay oldu.

18 Aralık 2019 Çarşamba 16:08
Yüzüklerin Efendisi'ne aşırı kıllı oyuncu aranıyor

Yüzüklerin Efendisi’nin kast ajansı, dev bütçeli dizi için oyuncu arayışında enteresan bir yola başvurdu. Ork rolünde oynayacak oyuncular için ilan açan ajans, “Çok fazla kırışıklığı olan” ve “Aşırı kıllı” oyuncular arıyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre ajansın yayınladığı ilanda şu ifadeler yer alıyor: “Biraz kırışıklığın mı var? Güneşin altında mı kaldın? Yüzün birazcık şey mi?”

Ajans, tüm yaş ve etnik gruplardan, karakteristik yüze sahip ve aşırı kıllı kişilere, boyu 1.52’nin altı ya da 1.95’in üstündekilere başvuru çağrısı yaptı. İlanlardan birinde ise, “Eğer deri çanta gibi görünüyorsanız ya da aşırı kırışıklığınız varsa bu role uygunsunuz” deniliyor.

Filmin orijinal üçlemesinde orklar, Karanlık Lord Sauron’un ordularının askerleriydi. Fiziksel açıdan kısa boylu ve insansı yapıları olan orkların gergin ve kıvrımlı ciltleri vardı.

Yüzüklerin Efendisi serisi ise JRR Tolkien’in yazdığı seriden binlerce yıl öncesini anlatacak. Dizi, Orta Dünya’nın İkinci Çağı’na odaklanacak, film ise Üçüncü Çağı anlatıyordu.

Anahtar Kelimeler:
YüzükEfendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Baba Parası' 'Motor' dedi
'Baba Parası' 'Motor' dedi
Game of Thrones'tan yeni rekor
Game of Thrones'tan yeni rekor
Sinemalarımızda bu hafta!
Sinemalarımızda bu hafta!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim