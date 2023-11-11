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Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen apartman sakinleri, bir daire sipariş getiren kuryenin girişe idrarını yaptığını gördü.

Burada apartmanın girişinde idrar olduğunu gördü. Apartmanda oturan komşulardan birinin çocuğunun yapabileceğini düşünen apartman sakini, durumu komşularına anlattı.

Apartman sakinlerinden biri yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kurye sipariş getirdiği apartmana idrarını yaparken güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, 28 Ekim Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi.

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