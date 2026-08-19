Köyde kırsal kesim arsalarının dağıtımının gerçekleştirildiğini, su altyapısının tamamlandığını ve mandıra alanlarının dağıtıldığını belirten Pilli, elektrik altyapısına ilişkin çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

Köyde iki ayrı bölgede kırsal kesim altyapısına yönelik çalışmaların gündemde olduğunu kaydeden Pilli, bu konuda Başbakan Ünal Üstel’in yakın ilgi gösterdiğini ve gerekli kararların Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini söyledi.

Pilli ayrıca, manda bölgesinde kurulması planlanan soğuk zincir projesinin bölgeye önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Şirinevler’e gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pilli, “Başbakanımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza köyümüze verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.