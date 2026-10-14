Sahte ödeme belgeleriyle şirket hesaplarından para aktardığı öne sürülen B.D.’nin telefon, bilgisayar ve evrakları incelemeye alındı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Müstahdem Tarafından Sirkat, Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan B.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının sahte ödeme belgeleriyle toplam 99 milyon 374 bin TL’yi sirkat ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Ödeme belgelerinde sahtecilik iddiası

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz, mahkemede verdiği şahadette, zanlının 2026 yılı içerisinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette müstahdem ve müdür olarak çalıştığını söyledi.

Yılmaz, zanlının şirketin aylık ödeme onay belgelerini İstanbul’daki merkeze e-posta yoluyla göndererek onay aldığını, ardından söz konusu belgeler üzerinde eklemeler yaparak sahtelediğinin belirlendiğini kaydetti.

Polis, zanlının sahte olduğu öne sürülen ödeme belgelerini kullanarak şirketin Lefkoşa’daki bir bankada bulunan hesaplarından, onaylanmış belgelerde yer almayan şirket ve tüzel kişilerin hesaplarına para aktarılmasını sağladığını belirtti. Yapılan tespitlerde, bu yöntemle toplam 99 milyon 374 bin TL’nin sirkat edildiği ifade edildi.

Araçta ve ofiste çok sayıda emare bulundu

Polis memuru Yılmaz, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare olarak alındığını söyledi. Elektronik cihazlar üzerinde inceleme yapılacağını belirten polis, aynı gün zanlının kullanımındaki, şirkete ait RL 978 plakalı Nissan Note marka araçta da arama yapıldığını kaydetti.

Araçta, arka koltuk üzerinde şirkete ait çok sayıda ödeme talimatı bulunarak emare olarak alındı.

Zanlının kullandığı ofiste yapılan incelemelerde ise şirkete ait tahsilat makbuzları, gider pusulaları ve faturaların yanı sıra HP marka bilgisayar kasası, Lenovo marka laptop ve HP marka başka bir laptop emare olarak zapt edildi.

Banka hesapları ve elektronik cihazlar incelenecek

Polis, emare alınan elektronik cihazların incelenmek üzere PGM Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ve rapor beklendiğini mahkemeye aktardı. Zanlının işlem yaptığı Türkiye’deki bankadan da evrak temin edildiği ve bu belgeler üzerinde inceleme yapılacağı belirtildi.

Zanlının banka hesaplarına tedbir konulması için gerekli yazışmaların yapıldığını ifade eden polis, soruşturma kapsamında incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu söyledi. Zanlının hesap hareketlerinin de inceleneceğini belirten polis, soruşturmanın sürdürülebilmesi için 6 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Zanlı 6 gün daha tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.