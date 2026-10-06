Mahkemede bulguları aktaran polis memuru E.Y., B.D.’nin 2026 yılı içerisinde Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi’nde faaliyet gösteren TAB Ltd.’de müdür ve müstahdem olarak çalıştığını belirtti.

Polis, zanlının şirketin aylık ödeme onay belgelerini İstanbul’daki merkeze e-posta yoluyla gönderip onay aldıktan sonra belgeler üzerinde eklemeler yaparak sahtelediğini öne sürdü.

Zanlının, sahtelediği iddia edilen ödeme belgelerini kullanarak şirketin Lefkoşa’daki banka hesaplarından, onaylı belgelerde yer almayan şirket ve tüzel kişilerin hesaplarına para aktarılmasını sağladığı belirtildi.

Polis, yapılan tespitlere göre B.D.’nin bu yöntemle toplam 99 milyon 374 bin TL’yi sirkat ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturma kapsamında B.D.’nin cep telefonu emare olarak alınırken, kullanımındaki TAB Gıda’ya ait araçta yapılan aramada şirket adına düzenlenmiş çok sayıda ödeme talimatına el konuldu.

Zanlının kullandığı ofiste de tahsilat makbuzları, gider pusulaları ve faturaların yanı sıra bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar emare olarak alındı. Elektronik cihazların incelenmek üzere PGM Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiği ve rapor beklendiği belirtildi.

Polis, soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin inceleneceğini, yeni ifadeler alınacağını ve zanlının hesap hareketlerinin araştırılacağını belirterek 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç G.E., mahkemede aktarılan şahadeti değerlendirerek B.D.’nin 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.