Daire, Ercan’da kullanılan ILS sisteminin CAT 1 yaklaşma hizmeti verebilecek teknik özelliklere sahip olduğunu, seyrüsefer cihazlarının performanslarının ise ICAO tarafından belirlenen toleranslar içerisinde bulunduğunu açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ILS sisteminin uçakların piste yaklaşması sırasında pilota pist merkez hattı ve süzülüş açısı bilgisi sağlayan bir seyrüsefer sistemi olduğu belirtildi.

Ercan Havalimanı’nda kullanılan ILS’nin CAT 1 yaklaşma hizmeti verebilecek teknik özelliklere sahip olduğu kaydedilirken, Ercan 29L pisti için CAT 1 ILS yaklaşma usulünün kullanıldığı ifade edildi.

ILS kategorisinin yalnızca cihazın teknik özelliklerine göre belirlenmediğine dikkat çekilen açıklamada, pist altyapısı, coğrafi koşullar ve arazi şartlarının da değerlendirmeye alındığı ve bu nedenle 29L pisti için CAT 1 yaklaşma usulünün uygun görüldüğü belirtildi.

“CİHAZLAR ICAO TOLERANSLARI İÇERİSİNDE”

Seyrüsefer cihazlarının periyodik uçuş kontrollerinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, cihaz performanslarının ICAO tarafından belirlenen toleranslar içerisinde hizmet verdiği kaydedildi.

Daire ayrıca, bazı yayın organlarında Ercan Havalimanı’nda kullanılan Hava Trafik Kontrol (ATC), radar ve haberleşme sistemlerinin güvensiz veya hizmet veremeyecek durumda olduğu yönünde haberler yayımlandığını belirtti.

Açıklamada, sistemlerin eski olmasının tek başına güvensiz oldukları anlamına gelmediği vurgulanarak, cihazların bakımlarının planlı şekilde ve zamanında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Uçuş emniyetini etkileyebilecek bir durum tespit edilmesi halinde ilgili cihazın derhal NOTAM ile duyurulduğu ve ilgili birimlerin bilgilendirildiği kaydedildi.

SİSTEMLERİN YENİLENMESİ PLANLANIYOR

Hava trafik hizmetlerinde kullanılan haberleşme, radar ve ATC sistemlerinin, DHMİ ile yapılan protokol kapsamında en kısa zamanda yenilenmesinin planlandığı da açıklandı.

Sivil Havacılık Dairesi, münferit arızaların sürekli yaşanan sorunlar gibi gösterilmesinin kamuoyunda gereksiz endişe ve yanlış algıya neden olabileceğini belirterek, uçuş emniyetine ilişkin değerlendirmelerin somut bilgilere dayanması gerektiğini vurguladı.

Daire, hava trafik güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.