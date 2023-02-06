Sivil Savunma'dan yapılan açıklama şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, depremin oluştuğu andan itibaren gerekli hazırlıklara başlanmıştır.

Bu kapsamda, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından; arama kurtarma alanında eğitimli 40 personel ile birlikte 8 tam donanımlı arama-kurtarma aracı deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır edilmiştir.

30 kişiden oluşan birinci ekip, 8 arama-kurtarma aracıyla birlikte Girne Limanı’ndan bugün saat 12.00’da Taşucu Limanı’na ulaşmak üzere hareket etti.

Ekip, Türkiye’ye ulaşmasının ardından AFAD’la koordineli olarak ihtiyaç duyulan bölgelerde görev yapacak.

Adıyaman’da bulunan ve kaldıkları otelin çökmesi üzerine kendilerinden haber alınamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti spor kafilesini arama-kurtarma faaliyetlerinde görev yapmak üzere 10 kişilik ikinci ekip ise saat 14:30’da özel uçakla deprem bölgesine gidecektir.

Ekiple birlikte uçakta her öğrenci ailesinden birer kişi de yer alacaktır.