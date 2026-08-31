Başkanlıktan yapılan açıklamada, bölgede çok sayıda arama-tarama unsurunun çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına bağlı ekiplerin de sahadaki faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, arama-tarama çalışmalarının sonuçları ile sürece ilişkin güncel ve net bilgilerin Başbakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığı kaydedildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, konuya ilişkin resmi ve güncel bilgiler için Başbakanlık açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirterek, çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı.