Protokol, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın görev ve yetkileri kapsamında, ilgili mevzuatta belirtilen acil ve olağanüstü durumlarda halkın can güvenliğinin korunmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlandı.

İş birliği kapsamında, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne üye firmalara ait iş makineleri ve iş araçlarının, ihtiyaç duyulması halinde Sivil Savunma Teşkilatı’nın koordinasyonunda yürütülecek müdahale ve destek faaliyetlerinde kullanılmasına olanak sağlayacaktır.

Protokol; başta doğal afetler olmak üzere, farklı nitelikteki acil ve olağanüstü durumlarda yürütülecek faaliyetleri kapsıyor.

Bu çerçevede iş birliği;

• Deprem, sel, yangın ve fırtına gibi doğal afetlerde,

• Savaş ve seferberlik hallerinde,

• Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerde,

• Tahliye, sığınma ve diğer acil durumlarda,

• Sivil savunma ve acil durum tatbikatlarında

gerçekleştirilecek çalışmalarda uygulanacak.

Protokol ile özellikle afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek iş makineleri, ağır araçlar ve teknik ekipman kapasitesinin hızlı bir şekilde kullanılabilmesi, müdahale çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kamu kurumları ile özel sektör arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Güçlü İş Birliği, Daha Etkin Müdahale

Sivil Savunma ve afet yönetiminde hızlı müdahalenin büyük önem taşıdığına dikkat çekilen iş birliğiyle, mevcut kamu kapasitesinin özel sektörün teknik ve lojistik imkânlarıyla desteklenmesi amaçlanıyor.

Protokol, olası afet ve olağanüstü durumlarda arama-kurtarma, ulaşım yollarının açılması, enkaz ve moloz kaldırma, tahliye ve benzeri çalışmalarda ihtiyaç duyulabilecek araç ve iş makinelerine erişimin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak.

Protokol, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer GÜRCAFER ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan BALABAN tarafından imzalandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği arasındaki bu iş birliğinin, afetlere hazırlık, müdahale ve dayanıklılık kapasitesinin geliştirilmesine ve toplumun can güvenliğinin korunmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.