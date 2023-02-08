Sivil Savunmadan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Ekip, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kaldığı tespit edilen Kırıkhan Öğretmenevi enkazında ve civarında arama-kurtarma faaliyetlerine başlamıştır.

Ekibimiz tarafından öğretmenevi enkazında gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmasında, tedavi amacıyla gittiği Kırıkhan-Hatay’daki öğretmenevinde kalan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Amaç Arnavutoğlu’nun cansız bedenine ulaşmıştır.

Ekibimizin öğretmen evi civarında gerçekleştirdiği arama-kurtarma çalışmaları sonucunda; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2 cansız bedene ulaşılırken 1 yaralı şahıs göçük altından çıkarılmıştır.

08 Şubat 2023 Çarşamba günü öğretmen evinde 1, yanındaki ev enkazında gerçekleştirilen arama-kurtarma faaliyetinde 1 şahsın cansız bedeni göçük altından çıkarılmıştır.

Ekiplerimiz kendilerine gelen yardım talepleri doğrultusunda arama-kurtarma faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

