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Koalisyon ortakları arasındaki dengeler, kabinede yaşanan değişiklikler ve dönem dönem ortaya çıkan siyasi tartışmalara rağmen hükümet, icraat programlarını kesintiye uğratmadan sürdürdüğünü vurguluyor.

Üstel hükümeti, siyasi istikrarın yalnızca hükümetin görevde kalmasıyla değil, halka verilen taahhütlerin yerine getirilmesi ve uzun vadeli yatırımların hayata geçirilmesiyle anlam kazanacağı yaklaşımını benimsiyor.

28 YIL SONRA KALKINMA PLANI: 2033 VİZYONU

Hükümetin ekonomik reform gündeminde dikkat çeken gelişmelerden biri de 28 yıllık aranın ardından hazırlanan kalkınma planı oldu.

KKTC'nin dördüncü beş yıllık kalkınma planının yürürlüğe konulması, uzun süredir yenilenmeyen stratejik planlama anlayışının yeniden gündeme taşınması bakımından önem taşıyor.

2033 yılını hedefleyen kalkınma vizyonu; üretim, yatırım, ekonomik dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme başlıklarında uzun vadeli bir yol haritası oluşturmayı amaçlıyor.

Hükümetin geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni destek paketlerinin ardından, gençlere yönelik yeni paketin de bugün kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

MEGA PROJELER VE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ

Üstel hükümetinin icraat gündeminde, Türkiye Cumhuriyeti'nin mali ve teknik desteğiyle yürütülen büyük altyapı projeleri önemli yer tuttu.

Özellikle enerji arz güvenliğinin sağlanması, Türkiye'den kabloyla elektrik getirilmesi hedefi ve buna bağlı altyapı yatırımları, hükümetin stratejik öncelikleri arasında öne çıktı.

Hükümet, geçmiş dönemlerden devralınan yarım kalmış mega projelerin tamamlanmasını ve yeni yatırımların hayata geçirilmesini önümüzdeki dönemin temel hedeflerinden biri olarak ortaya koyuyor.

EKONOMİDE REFORM VE STATÜKOYU DEĞİŞTİREN KARARLAR

Yüksek enflasyonun vatandaşın alım gücü üzerinde ciddi baskı oluşturduğu dönemde, üretici desteklerinin artırılması ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çeşitli adımlar atıldı.

Hükümetin en fazla tartışılan kararlarından biri ise vatandaşın daha uygun fiyatla ete ulaşabilmesi amacıyla et ithalatına izin verilmesi oldu.

Üretici kesimlerin tepkilerine, eylemlere ve kamuoyundaki yoğun tartışmalara neden olan karar, hükümetin yerleşik ekonomik dengelere müdahale etmeyi göze aldığı adımlardan biri olarak değerlendirildi.

Söz konusu karar, Üstel hükümetinin ekonomik statükoyu değiştirme iddiasının en belirgin örnekleri arasında gösterildi.

ANKARA İLE YAKIN TEMAS VE DIŞ POLİTİKADA ORTAK VİZYON

Üstel hükümetinin öne çıkan bir diğer özelliği, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen yakın siyasi, ekonomik ve diplomatik iş birliği oldu.

Başbakan Ünal Üstel'in Ankara ile yoğun temas trafiği, iki ülke arasındaki ilişkilerin hükümet politikalarında merkezi bir konumda bulunduğunu ortaya koydu.

KKTC'nin uluslararası alanda tanınması, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm vizyonu da Türkiye ile ortak hareket edilen temel dış politika başlıkları arasında yer aldı.

Türkiye'nin diplomatik desteği, KKTC'nin uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik girişimlerde önemli bir unsur olmayı sürdürdü.

6 ARALIK'TA İSTİKRAR VE DEVAMLILIK TERCİHİ

6 Aralık seçimleri, yalnızca yeni dönemin siyasi kadrolarını belirleyecek bir süreç olmanın ötesinde, hükümetin bugüne kadar ortaya koyduğu icraatların ve geleceğe yönelik taahhütlerinin de seçmen tarafından değerlendirileceği bir sınav niteliği taşıyor.

Üstel hükümeti, siyasi istikrarın korunması, ekonomik reformların sürdürülmesi, Türkiye ile ortak projelerin tamamlanması ve 2033 kalkınma vizyonunun hayata geçirilmesi hedefleriyle seçimlere hazırlanıyor.

Seçmenin vereceği karar ise mevcut yönetimin devamlılık ve istikrar söyleminin ne ölçüde karşılık bulacağını gösterecek.