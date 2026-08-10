SKY DELUXIA LIFE’TA YAŞAM BAŞLADI

Uzun Group tarafından hayata geçirilen Sky Deluxia Life projesinde tamamlanan bloklar oturuma açıldı. Havuzdan spor salonuna, restoran ve bardan özel gün organizasyonlarına ve gecelik konaklamaya kadar birçok olanağın sunulduğu projede yeni yaşam, düzenlenen özel kokteyl ile kutlandı.

Uzun Group’un hayata geçirdiği Sky Deluxia Life projesinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Proje kapsamında yer alan 5 ana binadan 3’ü tamamlanarak oturuma açılırken, ilk sakinler de yeni yaşam alanlarına yerleşmeye başladı.

YENİ YAŞAM KOKTEYLLE KUTLANDI

Sky Deluxia Life’ta yaşamın başlaması dolayısıyla proje alanında özel bir kokteyl organizasyonu gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen gecede davetliler, tamamlanan blokları gezerek projeyi ve sunulan sosyal yaşam olanaklarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Modern mimarisi ve konfor odaklı konseptiyle dikkat çeken Sky Deluxia Life, yalnızca konut değil, kapsamlı bir sosyal yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

HAVUZDAN SPOR SALONUNA KAPSAMLI SOSYAL OLANAKLAR

Proje bünyesinde yüzme havuzu, spor salonu, restoran ve bar gibi sosyal alanlar yer alırken, özel gün ve eğlence organizasyonlarına yönelik imkanlar da sunuluyor.

Sky Deluxia Life, konut sakinlerinin yanı sıra gecelik konaklama seçeneğiyle kısa süreli konaklamak isteyen misafirlere de hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Sosyal yaşam ile konaklamayı aynı çatı altında buluşturan proje, sakinlerine ihtiyaç duyabilecekleri birçok hizmete kolaylıkla ulaşabilecekleri kapsamlı bir yaşam konsepti sunuyor.

KALAN BLOKLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Projenin kalan bölümlerindeki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği belirtilirken, tamamlanan üç blokta yaşamın başlamasıyla Sky Deluxia Life yeni bir döneme adım attı.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleştirilen kokteyl ise davetlilerden yoğun ilgi görürken, gece boyunca Sky Deluxia Life’ta başlayan yeni yaşam kutlandı.