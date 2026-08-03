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Film, 1950’li yıllarda ülkesini terk etmek zorunda kalan 87 yaşındaki Sofoklis’in yarım asırlık hasretini ve doğup büyüdüğü köye yeniden kavuşma umudunu merkeze alan bir hikâyeyi izleyiciye aktarıyor.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, AB Bilgi Merkezi ile Halk Sanatları Derneği (HASDER) iş birliğindeki etkinlik saat 20.30’da başlayacak.

Sofoklis Film Gösterimi ve Söyleşisi, 17. Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında yarın akşam Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi’nde yapılacak.

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