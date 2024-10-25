Zanlı duruşmaya çıkarılmak için mahkeme önünde beklerken sinir krizi geçirdi.

Bir süre mahkeme hücresinde tutulan ve polis tarafından sakinleştirilen zanlı daha sonra teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Nevzat Gün, zanlının namus ve ahlaka aykırı harekette bulunma suçundan dolayı tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 24 Ekim 2024 tarihinde saat 11.30 sıralarında Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde umumi bir yer olan Atatürk Caddesi üzerinde anadan doğma soyunup koşmak suretiyle namus ve ahlaka aykırı davranışta bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, yapılan araştırmada zanlının ülkede eğitim gördüğünü, öğrenci olduğunu belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise Kıbrıs’a okumaya geldiğini ancak kimsenin kendilerine saygı göstermediğini söyledi. Babasının kendisini okutmak için büyük maddi zorluklar yaşadığını, yüksek kiralar ödediğini belirten zanlı, şu anda yaşadığı ev sahibinin sürekli sorun çıkardığını, kendisine bağırdığını anlattı. Zanlı, “kendi paramla köle oldum” dedi. Zanlı olay günü de ev sahibiyle kavga ettiğini, bir anda sinirlendiğini ifade ederek, “Burada zorlukla okuyoruz ama saygı görmüyoruz, Kıbrıs’ta huzur yok” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, daha önce tam teşekkülü bir hastaneyle Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.