Nur mesajında, Öztürkler’in tebriklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu jesti takdir ettiğini belirtti.

Paylaşımda iki ismin fotoğraflarının yanı sıra Somali’nin resmî amblemi de kullanıldı.

Nur, 10 Ağustos’ta yapılan seçimde 142 oy alarak Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanlığına seçilmişti.

RUM BASININDA GENİŞ YANKI

Paylaşım Güney Kıbrıs basınının da gündemine girdi. SigmaLive gelişmeyi “Somali provokasyonu: Meclis Başkanı'ndan ‘KKTC’ye’ resmi atıf” şeklinde duyurdu ve paylaşımın siyasi önemine dikkat çekti.

Bununla birlikte, bir parlamento başkanının bu ifadeyi kullanması Somali devletinin KKTC’yi diplomatik olarak tanıdığı anlamına gelmiyor. Ancak yabancı bir ülkenin parlamento başkanının KKTC'nin tam adını ve Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı unvanını kamuya açık biçimde kullanması, diplomatik görünürlük açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.