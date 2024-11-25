Taşkınköy'de Ful Sokaktaki bir evde, faal durumdaki şömine bacasının ısınıp temasında bulunan çatı tahtalarını tutuşturması sonucu çıkan yangında üç oda tamamen yandı. Bitişikteki evin ise çatısı yandı.

Polis açıklamasına göre, saat 18.00 sıralarında çıkan ve İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu 3 yatak odası ve kapıları,1 adet çift kişilik, 2 adet tek kişilik yatak ,2 adet dolap ve içerisindeki muhtelif giyim eşyaları,3 adet komidin,2 adet klima iç ünitesi ve çatı tamamen yandı. Yangının, bitişiğinde bulunanan başka bir eve sirayet etmesi sonucu söz konusu evin de çatısı ve tavan kaplamaları yandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.