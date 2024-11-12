Haftalık Trafik Raporu’na göre, dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; 18 süratli araç kullanmak, 13 dikkatsiz sürüş yapmak, 14 kavşakta durmamak, 10 yakın takip ve 6’sı diğer etkenler olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı ise 2 milyon 525,100 TL.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: 17

Gazimağusa: 13

Girne: 19

Güzelyurt: 6

İskele: 6

Son bir haftada 15 bin 239 sürücü kontrol edildi

Aynı tarihler içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, toplam 15 bin 239 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 796 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Toplam 209 araç trafikten men edildi ve 7 sürücü de tutuklandı.

Bu kapsamda, 678 sürat, 229 Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları, 16 Tehlikeli Sürüş, 33 Dikkatsiz Sürüş, 210 Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak, 22 Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak, 75 Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak, 460 Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak, 50 Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak, 126 Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak, 8 Trafik Işıklarına Uymamak, 61 Muayenesiz Araç Kullanmak, 47 Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak, 14 Yolcu Taşıma “T” İşletme İzinsiz Araç Kullanmak, 7 Özel Eşya Taşıma “B” İşletme İzinsiz Araç Kullanmak, 16 Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak, 5 Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak, 35 Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak, 35 Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ve 933 diğer trafik suçlarından rapor edildi.