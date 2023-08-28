Polis açıklamasında, kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 3 milyon 116 bin TL olduğu kaydedildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa 22, Gazimağusa 17, Girne 15, Güzelyurt 6 ve İskele 6 olarak açıklandı.