Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.22'de Yayladağı'na 71,61 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 6.94 kilometre derinlikte meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.22'de Yayladağı'na 71,61 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 6.94 kilometre derinlikte meydana geldi.
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