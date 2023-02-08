Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.22'de Yayladağı'na 71,61 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremde 3.gün: Can kaybı 6 bin 234'e yükseldi

Depremde 3.gün: Can kaybı 6 bin 234'e yükseldi

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