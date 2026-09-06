Üstel, bugüne kadar 5 kayba ulaşıldığını, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 13, halen kayıp olanların sayısının ise 15 olduğunu belirtti. Bugün itibarıyla yeni bir kayba ulaşılmadığını kaydetti.

Deniz altında ve batık gemi içerisinde yürütülen çalışmaların gün geçtikçe zorlaştığına dikkat çeken Üstel, havadan, denizden, deniz altından ve karadan görev yapan ekiplerin çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü ifade etti.

Üstel, mevcut çalışmalara ek olarak yeni teknik imkanlar ve alternatif yöntemlerin devreye alınması için girişimlerin başlatıldığını açıkladı. Alanında deneyimli özel kuruluşların teknik personellerinin kazanın meydana geldiği bölgede ve batıkta incelemeler yaparak ön rapor hazırladığını belirtti.

İstanbul’a gidecek

Üstel, bu kapsamda yarın İstanbul’a giderek derin denizlerde batık çalışmaları ve gemi çıkarma operasyonları konusunda deneyimli özel kuruluşlarla hazırlanan raporları değerlendireceğini söyledi.

Üstel, görüşmelerde kayıplara ulaşılması, gemi içerisindeki çalışmaların sürdürülebilmesi ve batığın çıkarılmasına yönelik atılabilecek yeni adımların ele alınacağını belirtti.

Ayrıca geminin sigorta şirketinin üst düzey yetkilileriyle de görüşeceğini açıklayan Üstel, İstanbul’daki temaslarının ardından Ankara’ya geçerek en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştireceğini kaydetti.

Üstel, Ankara temaslarında mevcut durum, hazırlanan raporlar ve bundan sonraki süreçte atılabilecek adımların değerlendirileceğini, ardından KKTC’ye dönerek önümüzdeki dönemin yol haritasını kayıp aileleri ve kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

“Geride, ‘Acaba şunu da yapabilir miydik?’ diye tek bir soru işareti bırakmayacağız” diyen Üstel, devletin imkanlarının yanı sıra ulaşılabilecek her türlü teknik kapasite ve yeni yöntemin sonuna kadar değerlendirileceğini vurguladı.

Üstel, arama çalışmalarında görev yapan tüm ekiplere teşekkür ederek, kayıp ailelerine sabır ve metanet diledi.