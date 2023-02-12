Başbakanlığın açıklaması şöyle:

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) girişimleriyle bugün 15.00’de düzenlediğimiz Ercan- Adana seferi uçakta yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir.

Uçak iptali kayıtlı tüm yolcularımıza bildirilmiştir.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) 12 Şubat Pazar günü KKTC’den Türkiye 'ye olmak üzere ek Afete özel 1 uçak seferi planlanmıştır.

Buna göre;

12 Şubat Pazar 2023

20.00 Ercan - Antalya

Deprem felaketinden etkilenenler için düzenlenen bu özel seferlerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız;

Başvuru için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi (KKTC AFAD) 0548 884 18 18 ve 0533 874 00 93 telefon numaralarını veya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı telefon numaraları olan 0542 880 76 44 ve 0533 863 82 88 telefon numaralarını arayarak kayıt yaptırabilir.