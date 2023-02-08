Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Adıyaman’da bulunan acil kurtarma ekiplerimiz, iki gündür insanüstü bir gayret ve tüm araç- gereçlerle insanlarımızı kurtarmak için enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmektedirler. Sürdürülen çalışmalarla ilgili Başbakanlığımıza ulaştırılan ve teyid edilmiş herhangi bir yeni bilgi yoktur. Lütfen resmi olmayan kaynaklardan açıklanan bilgilere itibar etmeyiniz.

Başbakanlığımız doğruluğu teyid edilmiş tüm gelişmeleri halkımızla paylaşmaya devam edecektir.