Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, bazı üst düzey yetkililer görevlerinden alındı.

Buna göre, Tapu ve Kadastro Müdürü Ali Alioğlu görevden alındı, yerine Firdes Arıcı atandı.

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş görevden alındı, yerine Cemal Kuyucu atandı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sosyal Konut Müdürü Ercan Beşerler görevden alındı, yerine Ergin Erçoban atandı.

Başbakanlık Dairesi Müdürü Erdinç Akgür görevden alındı, yerine Salih Peköz atandı.

Devlet Laboratuvarı Müdürü Alsev Müderriszade görevden alındı, yerine Tarık Haydar atandı.

Merkezi Mevzuat Müdürü Müge Tunçbilek görevden alındı, yerine Senal Gürsoy atandı.

İçişleri Özel Kalem Müdürü Ergin Erçoban görevden alındı, yerine ise henüz bir isim atanmadı.

YÖDAK'IN YENİ GENEL SEKRETERİ BELLİ OLDU

Öte yandan, 'sahte diploma ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan YÖDAK'ın Genel Sekreteri'nin yerine Erdinç Akgür atandı.

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ'NE YENİ MÜDÜR

İlaç ve Eczacılık Dairesi'nin yeni müdürü ise Özlem Keskinoğlu oldu.