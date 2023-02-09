Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yağmalama olaylarına OHAL yetkileri ile müdahale edileceğini de söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremlerde can kaybının 17 bin 406'ya yaralı sayısın ise 71 bin 866'ya yükseldiğini açıkladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın uzmanları tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan sahra hastanesi ilk hastalarını kabul etmeye başladı.

CHP'li 135 milletvekili depremzedelere destek için birer maaşlarını bağışlama kararı aldı.