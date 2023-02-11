Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerde can kaybının 22 bin 327'ye yükseldiğini, 80 bin 278 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.
İlk depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta ise arama kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği belirtildi.
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