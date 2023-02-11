İlk depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta ise arama kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerde can kaybının 22 bin 327'ye yükseldiğini, 80 bin 278 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.

Antakya'da depremin 133. saatinde bir bebek enkazdan kurtarıldı

Antakya'da depremin 133. saatinde bir bebek enkazdan kurtarıldı

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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