Adıyaman’da deprem sonrası çocuklarımız ve ailelerine mezar olan Isias Otel enkazında devam eden çalışmalarda, dün akşamdan bu sabaha altı küçük kızımızın daha cansız bedeni çıkarıldı.

Çalışmalarda bugüne kadar 35 kişilik kafilemizden 31 kişi ailelerine teslim edilmiş oldu. Altı çocuğumuzun da yakın yakın tespit edildiği, kalan beş kişilik çocuk grubu için de çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

122 saattir devam eden çalışmalar sonunda kısa bir açıklama yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Adıyaman’da 6.gün ve 122.saatteyiz.İsias otel enkazında 66.kişiye ulaştık. Sona yakiaşıyoruz .Arkadaşlarımız her taşı umutla kaldırmaya devam ediyor ve bu enkaz bitene kadar durmadan devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Şu ana kadar kimlik tespiti gerçekleştirilen isimler şöyle:

İbrahim Yakuka Pamir Konuklu Doru Akın Alp Akın Özgür İçme Lavin Kalaycı Duygu Kalaycı Fahri Arkar Abide Dağlı Mülkiye Dağlı Nazife Dağlı Mert Niyazi Topukçuoğlu Kağan Selim İş Aras Aktuğralı Osman Çetintaş Hayal Gençalioğlu Atakan Celal Konuklu Hasan Bilgen Mehmet Arif Altak Serin İpekçioğlu Selin Karakaya