İşte o açıklama:

Hükümetimiz yaşanmakta olan ekonomik sıkıntıların halkımızın alım gücünü etkilememesi, refah seviyesinin korunması, işletmelerin ayakta kalması için tüm kesimleri kapsayan bir anlayışla hareket ederek, gerek kamu çalışanlarımıza, gerekse özel sektörümüze yönelik ciddi destek paketlerini hayata geçirmektedir.

Bu düşünceden hareketle bakanlar kurulumuz özel sektöre yönelik son derece kapsamlı yeni destek paketlerinin devreye sokulması kararını üretmiştir.

Geniş prim destek paketi küçük esnafımızda özel sektör çalışanlarımızın yanında kendisi dahil 10 kişiye kadar çalışanı olan işverenlerimizin yatırımlarına da prim desteği sağlayacak.

Buna göre;

- Tarım, hayvancılık, esnaf, imalat sanayi, inşaat, otelcilik ve ticaret sektörlerinde sosyal sigorta işveren katkı payının %25'i devlet tarafından karşılanacaktır.

- Ayrıca küçük esnaf için kendisi dahil 10 kişiye kadar çalışanı olan işyerlerinde işverenlerin kendilerine ait işveren yatırımlarının da %25'i devlet tarafından karşılanacaktır.



SOSYAL SİGORTALAR TARAFINDAN YÜZDE 25’İ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK OLAN SEKTÖRLER ŞÖYLE ;

10 Kişiye Kadar Çalışan Olan İşyerleri, Tarım, Hayvancılık, Ormancılık, Balıkçılık, Otelcilik, İmalat Sanayi, İnşaat ve Ticaretle Uğraşan Tüm Sektörler

PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANAMAYACAK OLAN SEKTÖRLER ŞÖYLE;

- Devlet Bütçesinden Kendi Özel Yasalarına Göre Faaliyet Gösteren Bağımsız Kuruluşlar İle Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Özerk veya Katma Bütçeler İle Döner Sermayeli İş Yerleri, Yabancı Devletlere Ait Kamu Kurum ve Kuruluş Niteliğindeki İş Yerleri, Devletin En Az %10 Hissesinin Olduğu Kuruluşlar, Devletin Yönetiminde ve Denetiminde Olan Kuruluşlar, Marketler, Off licence, Market Tedarikçileri, Eczaneler, Ecza Depoları, Medikalciler, Benzinciler, Gazcılar, Muhasipler, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Döviz Büroları, Finans Şirketleri, Bet Ofisleri, Casınolar, Gece Kulüpleri, Kreşler, Anaokulları, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları, Üniversiteler, Laboratuvarlar, Hastaneler, Klinikler, Veteriner Klinikleri, GSM Operatörleri, İnternet Sağlayıcıları, Kooperatifler Ve Bunlara Bağlı İşletmeler, KKTC’de Sosyal Hizmet Alanında Faaliyet Gösteren ve Bu Alanda KKTC Devletine Hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşları.