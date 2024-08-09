Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk maçında Hatayspor'u konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi mücadeleyi 2-1 kazandı. Konuk takım 52. dakikada Joelson ile öne geçti.
Galatasaray, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Yeni transfer Michy Batshuayi, Lucas Torreira'nın ortasını kafasıyla ağlara gönderdi.
Galatasaray sezona galibiyetle başladı ve ilk 3 puanını aldı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.