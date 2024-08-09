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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Galatasaray sezona galibiyetle başladı ve ilk 3 puanını aldı.

Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri karşındaki karnesi

Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri karşındaki karnesi

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi mücadeleyi 2-1 kazandı. Konuk takım 52. dakikada Joelson ile öne geçti.

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk maçında Hatayspor'u konuk etti.

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